"Dane neuronowe" jak biometryczne. Pod ochroną

Ustawę rozszerzającą prawo do prywatności o „dane neuronowe” podpisał gubernator amerykańskiego stanu Kolorado Jared Polis. To pierwsza w USA ustawa, która obejmuje dane biologiczne i neuronowe taką samą ochroną, jaką chronione są inne wrażliwe dane biometryczne - poinformował „New York Times”.

Ustawa przeszła w stanowym senacie jednogłośnie, a w izbie niższej - z zaledwie jednym głosem przeciw.

Zwolennicy ustawy obawiają się, że dzięki danym neuronowym możliwe byłoby odszyfrowania myśli i uczuć człowieka, czy poznanie intymnych szczegółów np. na temat jego zdrowia psychicznego, takich jak choćby czy choruje na epilepsję, czy na depresję. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do celów np. komercyjnych.

Jak wynika z raportu, na którym opierali się prawodawcy z Kolorado, już teraz istnieje około 30 firm, które sprzedają pozyskane od klientów dane neuronowe.

Nie istnieje żadne większe naruszenie naszej prywatności niż potencjalna możliwość sięgnięcia do ludzkiego mózgu i rozszyfrowania tego, co myślimy i co czujemy” - dodał Genser .