Minister finansów: unijne restrykcje „bardzo łagodne”

Polska jest w dialogu z Komisją Europejską ws. procedury nadmiernego deficytu, by przekonać KE, że ewentualne rekomendacje - jeśli się pojawią - powinny być bardzo łagodne -poinformowałł minister finansów Andrzej Domański, w rozmowie z think-tankiem Atlantic Council w Waszyngtonie. Jak wskazał, wyższy deficyt jest powodowany głównie wyższymi wydatkami na obronność i wojną w Ukrainie.

„Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską, wiemy, że procedura nadmiernego deficytu zostanie prawdopodobnie uruchomiona wobec Polski, podobnie jak wobec kilkunastu innych, europejskich krajów. Wierzymy, że nasz deficyt, który w 2023 r. wyniósł 5,1 proc. PKB w dużej mierze był spowodowany wojną w Ukrainie. Wydajemy 4,1 proc. PKB na obronność, wydaliśmy prawie 1 proc. PKB na pomoc ukraińskim gościom, którzy przybyli do Polski po brutalnej, rosyjskiej agresji. Kolejne 0,8-0,9 proc. PKB zostało wydane na walkę z kryzysem energetycznym, na pomoc dla gospodarstw domowych. To było kosztowe, ale musieliśmy to zrobić” - powiedział Domański.

„Teraz jesteśmy w dialogu z Komisją, żeby przekonać ją, że ten czas był wyjątkowy i że rekomendacje wynikające z uruchomienia procedury nadmiernego deficytu - jeśli będą - powinny być bardzo łagodne” – dodał.

»» Inne zapowiedzi ministra finansów czytaj tutaj:

Domański: Główne ryzyko inflacyjne jest za nami

Domański: inflacja pójdzie w górę, ale „nieznacznie”

Domański wskazał, że Polska jest w stanie wykonać pewien wysiłek fiskalny w celu ograniczenia deficytu, ale nie ograniczy wydatków na obronność.

„Poziom naszego długu jest niższy niż wielu europejskich krajów, to istotny argument, że nasza pozycja fiskalna jest stabilna. Oczywiście, jesteśmy gotowi wykonać pewien wysiłek fiskalny w nadchodzących latach, ale nie obetniemy wydatków na obronność, nie przestaniemy pomagać naszym ukraińskim przyjaciołom” - dodał.

Unijna procedura nadmiernego deficytu (EDP) jest uruchamiana na wniosek Komisji Europejskiej, jeśli w danym kraju członkowskim deficyt przekroczył 3 proc. PKB lub dług jest wyższy niż 60 proc. PKB.

PAP Biznes, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma oddać Patrioty Ukrainie? Tego chce UE

Mocna opinia Trumpa o prezydencie RP! Co powiedział?

Ponad 15 miliardów złotych w obligacjach, które lepiej wymienić

Kara! Za brak remontu budynku. Od rządu i UE