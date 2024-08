„Uśmiechnięte" 289 mld zł deficytu budżetu rządu Tuska

Deficyt budżetu państwa na rok 2025 wyniesie 289 mld zł - poinformował minister finansów Andrzej Domański, informując o makroekonomicznym kształcie pierwszego przygotowanego przez rząd Donalda Tuska projektu finansów państwa.

Przypomnijmy, że w przygotowanym przez rząd Mateusz Morawieckiego jesienią 2023 r. projekcie ustawy budżetowej zakładano deficyt w wysokości 164 mld zł, czyli 125 mld zł mniej, a w przyjętym ostatecznie przez rząd Donalda Tuska budżecie deficyt określono na 184 mld zł.

Deficyt nominalny i „porównywalny”

„Deficyt budżetu państwa na rok 2025 wyniesie 289 mld zł. Ten deficyt należy jednak sprowadzić do warunków porównywalnych i pamiętać, iż w tym deficycie znajduje się spłata zobowiązań PFR-u na 34,7 mld zł, spłata Funduszu Przeciwdziałania Covid na kwotę 28,5 mld zł, środki, które zabezpieczyliśmy na reformę dochodów jednostek samorządu terytorialnego - to ta potężna reforma, którą przygotowaliśmy z panią minister Majszczyk. W tym przyroście znajduje się również ustawowy wzrost nakładów na zdrowie, brak wypłaty zysku z NBP. Porównując do oczekiwań w ustawie budżetowej na rok 2024, więc gdybyśmy tak porównali jabłka do jabłek, to ten deficyt w warunkach porównywalnych do roku 2024 wyniósłby 181 mld zł” - powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie 682,38 mld zł, limitem wydatków na poziomie 866,38 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Ile kosztuje obsługa długu

„Koszty obsługi zadłużenia wyniosą w przyszłym roku dla sektora 75 mld zł” - podał minister Domański.

„Potrzeby pożyczkowe netto [zapisano w projekcie] na poziomie 366 893 mln zł” - dodała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

W tegorocznej ustawie budżetowej potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa ustalono na 252,27 mld zł.

Procedura nadmiernego deficytu w toku

Jesteśmy w tzw. dialogu technicznym z KE nt. schodzenia z deficytu budżetu państwa, analizowane są ścieżki czteroletnie i siedmioletnie; choć wolałbym tą pierwszą - poinformował też minister finansów Andrzej Domański.

„Jeżeli chodzi o sektor General Government (sektor instytucji rządowych i samorządowych - PAP) to prognozujemy, że już w tym roku ten deficyt sięgnie 5,7 proc., w związku z tym to zejście do 5,5 proc. w przyszłym roku oznacza obniżenie o 0,2 punktu procentowego” - zaznaczył Domański, odpowiadając na pytanie dotyczące deficytu budżetu państwa podczas konferencji w środę.

Wyjaśnił, że trwa „dialog techniczny” z Komisją Europejską.

„Analizowane są różne ścieżki schodzenia z deficytem w kolejnych latach. Na stole jest czteroletnia ścieżka, ścieżka siedmioletnia. Ta dyskusja nie jest jeszcze zakończona, ja osobiście przychylałbym się do tej ścieżki czteroletniej, natomiast tutaj jeszcze ten dialog techniczny z KE trwa” - zaznaczył.

ISBnews, PAP, sek

