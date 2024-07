Konfiskata aut pijanym kierowcom. Tusk ją skasuje?

Rząd rozpatrzy we wtorek propozycję zniesienia obowiązkowej konfiskaty pojazdu prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę. Przepisy przewidujące obligatoryjne orzeczenie przepadku pojazdów weszły w życie 14 marca br.

Rząd zajmie się we wtorek m.in. przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich dotyczącej zmiany przepisów dotyczących konfiskatę aut prowadzonych przez nietrzeźwych kierowców.

Przepisy obowiązują od 14 marca

Przepisy przewidujące obligatoryjne orzeczenie przepadku pojazdów weszły w życie 14 marca br. Zgodnie z nimi, nietrzeźwy kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta jest stosowany także wtedy, gdy kierowca spowoduje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi. W tych przypadkach policja tymczasowo zajmie auto na okres do siedmiu dni, prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a następnie sąd orzeknie przepadek pojazdu.

Sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał orzec konfiskatę

W projekcie przygotowanym przez MS zaproponowano rezygnację z przepisu o obligatoryjnym przepadku pojazdu prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę. Oznacza to, że sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, ale nie będzie miał takiego obowiązku.

Ponadto ma nie być możliwości orzeczenia przepadku pojazdu, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy. Wtedy sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uchylony ma być też przepis nakładający na organy ścigania obowiązek dokonania tymczasowego zajęcia pojazdu.

Według resortu Bodnara obowiązkowa konfiskata auta jest niekonstytucyjna

Resort sprawiedliwości tłumaczy potrzebę zmiany przepisów tym, że obowiązkowa konfiskata auta budzi zastrzeżenia i jest niezgodna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności reakcji prawnokarnej oraz konstytucyjnym standardem równości wobec prawa. Ponadto - według MS - w przypadku gdy pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy, obowiązek orzekania przepadku równowartości pojazdu zamiast przepadku, narusza zasady trafnej represji.

Mimo wprowadzenia ostrzejszych przepisów, liczba kierowców prowadzących po alkoholu w zasadzie się nie zmienia. W pierwszej połowie b.r. ujawniono 22,6 tys. przypadków jazdy pod wpływem, a w analogicznym okresie ub.r. było ich 24,8 tys. Procentowy udział mocno pijanych kierowców w tych statystykach również pozostaje r/r na podobnym poziomie – 51,7 proc. w br. wobec 52,5 proc. w ub.r.

PAP, sek

