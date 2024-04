Krakowska AGH ma nowego rektora

Uczelniane Kolegium Elektorskie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wybrało rektora AGH na kadencję 2024-2028. Po raz drugi powierzono tę funkcję prof. dr. hab. inż. Jerzemu Lisowi.

Prof. Jerzy Lis zdobył w wyborach 178 głosów elektorów. Tym samym jego druga kadencja na stanowisku Rektora AGH rozpocznie się 1 września 2024 roku.

W środowisku, które zmienia się niezwykle dynamicznie i które napędzane jest rozwojem technologicznym szukamy sposobów na stałe podnoszenie jakości kształcenia w AGH, konkurencyjności prowadzonych badań czy możliwości jeszcze większego transferu technologii do społeczeństwa. Bardzo dziękuję Uczelnianemu Kolegium Elektorskiemu za powierzenie mi zadania kierowania uczelnią przez kolejną kadencję. W najbliższych latach kluczowe będzie dla mnie skuteczne śledzenie trendów na rynku edukacji, tak aby nasza oferta jeszcze lepiej odpowiadała za zapotrzebowania w obszarze kształcenia i prowadzenia przełomowych badań. Priorytetem jest dla nas dostarczanie naszym absolwentom kluczowych kompetencji przyszłości – podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.

Naukowiec z międzynarodowym dorobkiem

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH związany jest od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 r. w dyscyplinie inżynieria materiałowa, doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r.

W AGH pracuje od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMiC AGH. Łącznie przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy AGH, a przez ostatnie cztery lata zajmował stanowisko Rektora tej uczelni.

W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz był przez dwie kadencje członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. około 400 publikacji, 6 książek oraz 18 patentów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH oraz jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Prof. J. Lis zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Sieci Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Jest również Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024 oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pełni także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020-2024 oraz jest wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Sek, materiały prasowe AGH

