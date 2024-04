Takiego zadłużenia nie było od czasów Napoleona

Świat czeka dekada niskiego wzrostu gospodarczego, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki - ostrzegł Borge Brende, prezydent Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), który przedstawił ponury obraz globalnej gospodarki.

Brende wystąpił w niedzielę na „specjalnym spotkaniu dotyczącym globalnej współpracy, wzrostu i energetyki na rzecz rozwoju” w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej - pisze portal Business Insider.

Szef WEF ostrzegał, że stosunek globalnego zadłużenia jest bliski poziomom niewidzianym od początku XIX wieku.

Nie widzieliśmy tego rodzaju zadłużenia od czasów wojen napoleońskich, zbliżamy się do 100 proc. globalnego PKB zadłużenia — podkreślał.

Jego zdaniem istnieje ryzyko spowolnienia gospodarczego podobnego do tego z lat 70. XX wieku. Brende stwierdził też, że rządy muszą rozważyć, jak zmniejszyć zadłużenie i podjąć odpowiednie środki fiskalne, nie doprowadzając jednak do sytuacji, która wywoła recesję.

Jak zauważył Business Insider przestrogi szefa WEF pokrywają się z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który także zauważył, że globalne zadłużenie publiczne wzrosło do 93 proc. PKB w zeszłym roku i było o 9 punktów proc. wyższe niż przed pandemią. MFW przewiduje, że globalne zadłużenie publiczne może zbliżyć się do 100 proc. PKB do końca dekady.

