Uważaj na oszustów! Czym jest spoofing?

Wrocławski sąd tymczasowo aresztował czterech mężczyzn podejrzanych o cyfrowe wyłudzenia tożsamości oraz pieniędzy. Policjanci w tej sprawie zatrzymali w sumie sześć osób oraz zgromadzili dowody na tzw. spoofing numeru telefonu.

Starsza aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu we wtorek wyjaśniła, że spoofing numeru telefonu to praktyka, w której oszuści modyfikują swój numer, aby wydawało się, że pochodzi on od innego numeru lub instytucji.

Jak działa spoofer?

„Mogą to być na przykład numery zidentyfikowane jako instytucje rządowe, firmy telekomunikacyjne, banki lub nawet numery lokalne z obszaru, w którym osoba odbierająca połączenie się znajduje. Celem oszustów jest zazwyczaj wyłudzenie informacji osobistych, danych finansowych lub przeprowadzenie innych form oszustw” - powiedziała policjantka.

Dodała, że w miniony czwartek policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz z Wydziału Kryminalnego wrocławskiej komendy zatrzymali sześć osób w wieku od 20 do 28 lat podejrzanych właśnie o takie przestępstwa.

„Każda z tych osób miała swoją kluczową rolę. Część zajmowała się nawiązywaniem połączeń telefonicznych w celu znalezienia potencjalnej ofiary, inni udostępniali swoje rachunki bankowe, pozostali wypłacali gotówkę z bankomatów. Ze wstępnych analiz śledczych wynika, że ten proceder prowadzony był przez te osoby od dłuższego czasu” - powiedziała policjantka.

Wyłudzenia na dziesiątki tysięcy złotych

Policjanci zabezpieczyli u zatrzymanych szereg przedmiotów stanowiących dowody w sprawie. Wśród nich znalazły się m.in. gotówka w kwocie ponad 70 tys. zł, liczarka do banknotów, telefony komórkowe oraz karty bankomatowe.

W sobotę wrocławski sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw.

„Zatrzymani uczynili sobie z nich główne źródło dochodu. Za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Może ona być zdecydowanie wyższa jeśli śledczy udowodnią im również udział w zorganizowanej grupie przestępczej” - dodała policjantka.

