Święto Konstytucji 3 maja. Prezydent o CPK i rozwoju Polski

Pierwsze trzy dni maja to wielki maraton patriotyczno-historyczny, pokazujący skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale może przede wszystkim, dokąd zmierzamy albo dokąd powinniśmy zmierzać - powiedział prezydent Andrzej Duda w piątek na uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Dlaczego upadła II Rzeczpospolita?

„Mamy być z czego dumni, a jednocześnie trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego upadła ta Rzeczypospolita. (…) Bo było za późno. A dlaczego była za późno? A może dlatego, że wcześniejsze pokolenia się zapatrzyły w wielkie sukcesy Polski Jagiellonów, zwycięstwa Polski Obojga Narodów, która była mocarstwem. (…) Rozdzierano postaw sukna, jakim była Rzeczypospolita, dla familii, dla prywaty. Dlaczego upadła II Rzeczpospolita? Może dlatego, że po odzyskaniu niepodległości (…) poczucie wielkości było tak wielkie, że uważano, że jesteśmy tak potężni, że możemy spać spokojnie, tymczasem obok budowały się potęgi hitlerowskie i sowiecka (…)”, powiedział prezydent.

Za późno zaczęto inwestować w armię, za często budowano Centralny Okręg Przemysłowy. Zapaść z dwóch stron zakończyła wszystko (…). Teraz popatrzmy na dziś. My nie jesteśmy pokoleniem wielkiego zwycięstwa, my jesteśmy pokoleniem łez, czyli ci, którzy urodzili się jeszcze za Żelazną Kurtyną — podkreślił.

Dzisiaj jesteśmy 20 gospodarką na świecie

Dzisiaj jesteśmy 20 gospodarką na świecie mimo tego, że w 1990 roku byliśmy w ogonie, byliśmy biedakami na skalę europejską i światową (…). Teraz jest pytanie, co jest dzisiaj naszym zadaniem. Wolność została odzyskana, niepodległość jest, suwerenność Polska ma (….). Demokracja jest i działa (…) - mówił prezydent Andrzej Duda w piątek podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Podczas swojego przemówienia prezydent nawiązywał do kwestii zagrożenia ze strony Rosji, podkreślając jednocześnie, że wierzy w to, iż Polska będzie uczestniczyła w odbudowie wolnej Ukrainy, która w przyszłości będzie naszym „dobrze rozwijającym się sąsiadem”.

Za wszelką cenę trzeba bronić polskiej suwerenności i polskiej niepodległości. To nasz obowiązek najważniejszy ze wszystkich. Odrodził się potwór, jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją. Żarłoczny potwór, smok, który niejednokrotnie nas pożerał. Dzisiaj próbuje pożreć Ukrainę - dziękuję, że ich wspieracie (…). Wierzę w to, że będziemy uczestniczyli w odbudowie Ukrainy jako państwa nowoczesnego — dodał prezydent.

Budowa mocnej armii

Musimy dzisiaj budować polską armię jako taką, która potencjalnie będzie w stanie zatrzymać każdego napastnika. To jest najważniejsze zadanie - byśmy mieli taką armię, która nie będzie musiała się bronić - podkreślił.

Ale jakie są nasze obowiązki tu i teraz w Polsce? Umacnianie, modernizowanie naszej armii (…) budowanie bezpieczeństwa. Tak, tym razem, wierzę w to głęboko, robimy to na czas. Polak jest mądry przed szkodą - podkreślił Andrzej Duda.

Jak wskazywał, choć rosyjska armia jest „wielka” i „straszna”, nie jest dzisiaj tak potężna, „by była w stanie zalać Ukrainę od razu”.

Zachód jest nowocześniejszy. Wspólnota, w której my jesteśmy, ma lepszą technologię, wspólnota, w której my jesteśmy, jest bardziej rozwinięta, wspólnota, w której my jesteśmy, jest silniejsza. Musimy się w tej wspólnocie umacniać - mówił prezydent.

Prezydent dziękował przy tym wszystkim, którzy współtworzą polską armię, w tym szefowi MON - za „spokojne i rozważne współdziałanie”, a także „dobre kontynuowanie tego, co zostało rozpoczęte”.

Budowa CPK oraz inwestycje

Prezydent Duda wypowiedział się nt. środków z Unii Europejskiej.

To nie jest jakaś łaska, którą robi nam Zachód. To są środki, by lepiej było sprzedawać produkty z Zachodu, to fundusze, by tutaj można było zarabiać pieniądze w ramach wolności prowadzenia działalności w całej UE, aby to także mógł robić biznesmen z Portugalii czy Hiszpanii i robi to, chociażby poprzez sieci handlowe, które Państwo wszyscy znacie — powiedział.

Przyszłość, inwestycje. Tak, mamy kwitnące w tej chwili państwo. Oparliśmy się kryzysowi koronawirusa, który zniszczył gospodarczo wiele obszarów Europy, ale nie nas (…). Przetrwaliśmy to, przetrwaliśmy kryzys energetyczny wywołany przez Rosję wojną na Ukrainie (…). Udało się zdusić inflację mądrymi działaniami. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscy, jesteśmy na prostej.

Jestem przekonany, że Polacy czekają na odwagę inwestycyjną, dlatego że nie tylko chcemy być jednym z krajów Europy, ale chcemy być tą częścią Zachodniej Europy także infrastrukturalnie, gospodarczo chcemy, aby centrum było tutaj. Potrzebujemy modernizacji polskiej energetyki, elektrownie atomowe są nam potrzebne, trzeba współpracować z tymi, którzy wiedzą jak to robić, ze Stanami Zjednoczonymi— podkreślił.

Czekamy na działania

Musimy dzisiaj realizować wielkie inwestycje transportowe, handlowe, turystyczny, by nie trzeba było lecieć do Frankfurtu, Londynu, Paryża na lotnisko, żeby przesiąść się do dużego samolotu, który poleci na inny kontynent. W najdalsze zakątki chcemy polecieć stąd, z naszego lotniska, które będzie centrum światowego transportu. (…) Czy nas stać na to? Zapewniam Państwa, że nas na to stać. (…) Nie dajmy się zwieść temu, że można to zastąpić kilkoma mniejszymi portami lotniczymi, które też to przyjmą. Nie można tego zastąpić, bo tętniące centrum logistyczno-transportowe to nie jest coś, co można zastąpić, co absolutnie nie zaprzecza rozwojowi portów lokalnych, one też będą niezbędne — dodał.

Nie zatrzymujmy się, nie cofajmy się, a przede wszystkim nie dajmy się zatrzymać tym, którzy mają takie interesy, tym, którzy chcą mieć takie lotniska, albo nie chcą takiej konkurencji. Tego Polska potrzebuje - rozwoju w każdym calu, jego rozpędzania, odwagi inwestycyjnej. Niech jej nie brakuje i Nie słuchajcie tych, którzy wyśmiewają inwestycja, czasem takie, które są miliardowe, ale które służą także i strategicznym interesom. Jesteśmy państwem, które na takie inwestycje stać i wreszcie to robimy. Polska na to zasługiwała od dawna. Mówię tutaj chociażby o przekopie Mierzei Wiślanej, mam nadzieję, że wkrótce będzie czwarty port RP w Elblągu — zaznaczył.

Czego nasi rodacy, wielcy twórcy Konsyturtcji 3 maja oczekiwaliby od nas dzisiaj? (…) My musimy to państwo przebudować infrastrukturalnie i robimy to. Zróbmy to, wyjdźmy z tego zapóźnienia, w które wpędziła nas dominacja sowiecka przez ponad 40 lat. (…) Chcę, by to było jedno z najnowocześniejszych państw na świecie — podkreślił prezydent Polski.

Inwestycje i kolejne działania

Przemawiając na pl. Zamkowym w Warszawie prezydent podkreślał, że potrzebujemy realizacji zaplanowanych inwestycji.

Musimy dzisiaj te wyzwania podjąć - oświadczył.

Andrzej Duda zaznaczył także, że trzeba pracować z tymi, którzy „dobrze to robią”. „Ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi wielkimi sojusznikami, z tymi, którzy przy okazji wspierają nasze bezpieczeństwo, którzy będą umieli także strzec swoich tajemnic, które nam powierzą” - powiedział prezydent.

I którzy będą przy tym umieli także strzec ważnych aspektów gospodarki naszego państwa - dodał prezydent.

