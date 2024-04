Prezydent: potrzebujemy wielkich inwestycji, jak CPK

Dwadzieścia lat w UE wykorzystaliśmy znakomicie, ale chcemy rozwijać się dalej. Potrzebujemy wielkich, strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy - podkreślił w orędziu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wygłosił orędzie z okazji 20. rocznicy dołączenia Polski do Unii Europejskiej. Andrzej Duda podkreślił, że 1 maja 2004 roku to był bardzo dobry dzień dla Polski. „Kilka pokoleń marzyło, by powrócić do politycznej wspólnoty zachodniego świata, zjednoczonej Europy i stało się to naszym wspólnym udziałem. 20 lat naszej obecności w Unii to wielki sukces każdego z nas” - podkreślił.

Jak mówił Duda, 20 lat naszej obecności w Unii to wielki sukces każdego z nas. „Tysiące inwestycji, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich, ekspansja polskich firm w Europie. Wystarczy rozejrzeć się, jak Polska zmieniła się w tym czasie. Wykorzystaliśmy ten okres znakomicie” - wyliczał prezydent.

„Ale jesteśmy ambitni, chcemy rozwijać się dalej. Potrzebujemy wielkich, strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy” - dodał.

Prezydent zwrócił uwagę, że przed Polską i UE stoi wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki, a od tego, jak na nie odpowiemy, zależy nasza przyszłość. Zaznaczył, że każdego dnia musimy zabiegać o polskie sprawy w UE.

Przywołał też słowa papieża Jana Pawła II: „Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy”. Zdaniem prezydenta te słowa są ciągle aktualne. „Dlatego musimy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu Wspólnoty, zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas od ponad tysiąca lat. Od momentu, kiedy dołączyliśmy do rodziny chrześcijańskich narodów Europy” - powiedział prezydent.

