Izrael kontynuuje ludobójstwo. ONZ: Zapasy na 1 dzień

Siły izraelskie blokują nam dostęp do przejścia granicznego między Strefą Gazy i Egiptem w Rafah; oznacza to ograniczenie dostaw pomocy humanitarnej do palestyńskiej półenklawy w sytuacji, gdy zapasy paliwa wystarczą tam tylko na jeden dzień - zaalarmowało we wtorek Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).

Powiedziano nam, że przepływ osób i towarów przez Rafah został wstrzymany, co ma ogromny wpływ na ilość zapasów w Strefie Gazy. Paliwo przewożono tam dotychczas tylko przez Rafah, dlatego jeśli jego dostawy miałyby się zakończyć, byłby to bardzo skuteczny sposób na pogrzebanie w grobie misji humanitarnej na tym obszarze - przyznał rzecznik OCHA Jens Laerke, cytowany przez portal Times of Israel.

Obecnie odcięty jest (transport) przez dwie główne arterie komunikacyjne, przez które dostarczano pomoc do Strefy Gazy - oznajmił Laerke, odnosząc się do przejść granicznych w Rafah oraz w Kerem Szalom na granicy z Izraelem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że Izrael nie zezwala również na przejazd przez Rafah osób potrzebujących pomocy medycznej - przekazał Times of Israel.

„ Operacja” w Rafah

W poniedziałek biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu przekazało, że izraelski gabinet wojenny jednogłośnie zatwierdził operację w Rafah, by „wywrzeć presję na Hamas”. Społeczność międzynarodowa ostrzega, że taka operacja doprowadzi do dalszych ofiar wśród cywilów i pogorszenia już i tak katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.

W liczącym przed wojną około 250 tys. mieszkańców Rafah chroni się obecnie około 1,4 mln z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy - uchodźców z innych regionów półenklawy. Izrael uznaje Rafah za ostatni bastion palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, w którym kryją się przywódcy organizacji i gdzie zapewne przetrzymywani są również pozostali przy życiu zakładnicy, uprowadzeni podczas ataku terrorystycznego Hamasu z 7 października ubiegłego roku.

Atak Hamasu

Rządzący w półenklawie Hamas przeprowadził 7 października 2023 roku zbrojny najazd na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych. W trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela śmierć poniosło prawdopodobnie blisko 35 tys. Palestyńczyków, a co najmniej 90 proc. mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy.

pap, jb