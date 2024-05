Będzie misja ONZ w Gazie? Jest wezwanie

Liga Państw Arabskich wezwała do wysłania sił pokojowych ONZ do Strefy Gazy. Przywódcy 22 państw z Półwyspu Arabskiego oraz północnej i wschodniej Afryki, które należą do Ligi, obradowali w czwartek w Bahrajnie - podał portal Middle East Eye.

Według Ligi siły pokojowe powinny pozostać w Strefie Gazy do zakończenia konfliktu bliskowschodniego i powstania państwa palestyńskiego obok Izraela.

Islamski galimatias

Liga wezwała „wszystkie frakcje palestyńskie do przyłączenia się do działań pod patronatem Organizacji Wyzwolenia Palestyny”, co portal ocenił jako skierowane do Hamasu i Fatahu żądanie zaprzestania rywalizacji. OWP jest zdominowana przez świecką partię palestyńską Fatah, podczas gdy Hamas jest wspieranym przez Iran islamistycznym ugrupowaniem bliskim Bractwu Muzułmańskiemu. Liga potwierdziła też, że OWP jest „jedynym prawowitym przedstawicielem narodu palestyńskiego”.

Ważny szczyt

Szczyt w Bahrajnie „zdecydowanie potępił ataki na statki handlowe” na Morzu Czerwonym, stwierdzając, że „zagrażają one wolności żeglugi, handlowi międzynarodowemu oraz interesom krajów i narodów świata”. Obszar ten ostrzeliwany jest przez finansowanych przez Iran jemeńskich rebeliantów Huti, którzy atakują jednostki handlowe powołując się na solidarność z terrorystyczną organizacją Hamas, walczącą w Strefie Gazy z Izraelem.

PAP/ as/