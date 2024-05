Z lotniska Chopina będzie latać więcej samolotów

Polskie Linie Lotnicze LOT zawarły umowę na dostawę trzech samolotów Embraer - zapowiedział prezes spółki Michał Fijoł.

Dodał, że będą to samoloty nowej generacji, z których pierwszy dołączy do floty LOT-u już w lipcu, następny w sierpniu, a kolejny we wrześniu.

Ze względu na to, że zaplanowana jest rozbudowa lotniska Chopina, (…) już zaczęliśmy szybciej pozyskiwać flotę - wyjaśniał Fijoł.

W lutym br. Fijoł poinformował, że spółka zamówiła 11 maszyn Boeing 737 MAX 8, które LOT ma otrzymać do końca pierwszej połowy 2025 r.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w marcu informowało, że LOT ma wysłać zapytania ofertowe w sprawie „pozyskania” 84 samolotów regionalnych. Wówczas zaznaczono, że spółka ma podjąć strategiczną decyzję, czy dalej współpracować w tym segmencie z obecnym dostawcą maszyn - Embraer, czy z Airbusem.

Embraer czy z Airbus? Jakie samoloty dla LOT-u

Na trasach dalekiego zasięgu Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Przewoźnik ma też połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami, m.in. Londynem, Paryżem. LOT w ubiegłym roku przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln 30 tys. pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. (PAP)

Łukasz Pawłowski (PAP)/bz

