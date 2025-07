Wakacje składkowe za miliard złotych

Przedsiębiorcy złożyli w tym roku blisko 720 tys. wniosków o wakacje składkowe - poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Łączna kwota zwolnień ze składek w 2025 r. wyniosła już niemal miliard złotych.

Jak wynika z udostępnionych przez ZUS danych, najwięcej wniosków dotyczyło zwolnienia z płacenia składek w styczniu (323 tys.), w lutym (107 tys. zł), w marcu (76 tys.). Natomiast o zawieszenie płatności w kwietniu wniosków było 46 tys., w maju - 32 tys., w czerwcu - 43 tys., w lipcu - 54 tys., a w sierpniu - 38 tys. (wniosek musi wpłynąć w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy zwolnienie ze składek - PAP).

Zgodnie z ustawą od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy, a także komornicy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacenia za siebie składek ZUS.

ZUS przypomina, że zwolnienie jest dobrowolne i obejmuje jeden, dowolnie wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. Dotyczy ono tylko składek na własne ubezpieczenie przedsiębiorcy, co oznacza, że za czas zwolnienia musi on zapłacić składki za swoich pracowników lub zleceniobiorców.

Składki, z których uzyskuje się zwolnienie, finansuje budżet państwa

Jak wynika z ustawy, składki, z których uzyskuje się zwolnienie, finansuje budżet państwa. Oznacza to, że: wliczają się one do przyszłej emerytury lub renty; przedsiębiorcy podczas wakacji składkowych są uprawnieni do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ponadto w miesiącu, za który uzyskają zwolnienie, mogą normalnie prowadzić działalność gospodarczą (nie muszą jej zawieszać).

Z wakacji składkowych można skorzystać za jeden wybrany miesiąc w danym roku. Istotne jest, że wniosek trzeba złożyć miesiąc wcześniej. Rozwiązanie skierowane jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników - przypomina ZUS.

Wakacje składkowe nie są dostępne dla: twórców i artystów, osób wykonujących wolne zawody, podmiotów edukacyjnych (publicznych i niepublicznych), wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz innych podmiotów, których przychód w ostatnich 2 latach przekroczył 2 mln zł.

PAP, sek

