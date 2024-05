Cztery miliony złotych na koncie gangu złodziei aut

Rozbity przez policyjną grupę „Orzeł” gang samochodowy działał w Warszawie i na Mazowszu, ale też w Belgii i Holandii. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało 10 mężczyzn, spośród nich sześciu jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóch odpowie za kierowanie gangiem.

Jak podała policja, do tej grupy przestępczej należało wielu specjalistów odpowiedzialnych za pozyskiwanie zleceniodawców, typowanie pojazdów do kradzieży, załatwianie urządzeń do pokonywania zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych.

Kradli auta na części

„Do zadań innych należała kradzież pojazdów, oczyszczanie ich z urządzeń umożliwiających namierzenie, demontaż i upłynnianie uzyskanych z pojazdów części” - przekazała podkom. Barbara Szczerba ze stołecznej policji.

Skradzione części były sprzedawane w internecie i mogły być wykorzystywane w warsztatach samochodowych. Gang najbardziej interesowały samochody produkcji amerykańskiej, japońskiej i koreańskiej.

Uzbrojeni w elektronikę

Podczas policyjnej akcji przeprowadzonej wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymano ośmiu mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat, którzy byli już wcześniej notowani za kradzieże aut. Kryminalni znaleźli przedmioty wykorzystywane do kradzieży pojazdów, w tym m.in. załączone zagłuszarki sygnału GPS, a także urządzenie do wyszukiwania lokalizatorów GPS i inny specjalistyczny sprzęt, służący do awaryjnego uruchomienia pojazdów poprzez podłączenie do systemów samochodowych. Policjanci zabezpieczyli także trzy pojazdy oraz części pochodzące ze skradzionych samochodów, których łączna wartość sięgnęła 615 tys. zł.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie przez Prokuraturę Krajową zarzutów wszystkim zatrzymanym, a także dwóm mężczyznom w wieku 37 i 45 lat, doprowadzonym z Aresztu Śledczego. To właśnie oni stali na czele gangu, a od roku pozostają tymczasowo aresztowani, po tym jak zostali zatrzymani „na gorącym uczynku” kradzieży pojazdu.

»» O przestępczości samochodowej czytaj tutaj:

Służby rozbiły gang złodziei i paserów samochodowych

Służby rozbiły gang złodziei samochodów

4 mln zł strat

Prokuratura Krajowa przekazała, że prokurator mazowieckiego pionu PZ Prokuratury Krajowej przedstawił 10 osobom łącznie 108 zarzutów, w tym dwóm kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Kolejne 6 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczą kradzieży z włamaniami samochodów oraz paserstwa.

„W toku śledztwa prokurator ustalił, że straty powstałe w wyniku przestępczej działalności grupy mogą wynosić ok. 4 miliony złotych” - zaznaczyła Prokuratura Krajowa.

Na wniosek prokuratury, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 7 mężczyzn, 3 osoby zostało objęte dozorem policji.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia, a udział w grupie przestępczej zagrożony jest karą 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast za paserstwo grozi do 5 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Marta Stańczyk (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

Atom jak CPK? Seria dziwnych wypowiedzi pani minister

Projekt „Likwidacja”. Koniec z finansowaniem PFN

Afrykańskie państwo dotarło do żyły złota. Dosłownie