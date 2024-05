Leasing popularniejszy od kredytu. A długi rosną

Łączne zaległości firm wobec przedsiębiorstw leasingowych przekraczają obecnie miliard zł i są o ponad 80 mln zł wyższe niż rok temu - poinformował Krajowy Rejestr Długów. Przeciętne zadłużenie jednego podmiotu wzrosło i wynosi 91,3 tys. zł.

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD), zaległości przedsiębiorców wobec firm leasingowych przekraczają obecnie 1,06 mld zł.

„Branża leasingowa ma za sobą rekordowy rok, a obecny zapowiada się podobnie. Co 4. przedsiębiorca z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) deklaruje, że w 2024 r. sięgnie po leasing. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania tymi usługami rośnie też ryzyko trafienia na niesolidnych klientów” - napisali autorzy raportu.

Polacy idą w leasing. A co z kredytami?

Z danych KRD wynika, że obecnie 6816 jednoosobowych działalności gospodarczych ma zaległości wobec firm leasingowych, a ich łączna suma opiewa na 513,5 mln zł. Wśród spółek prawa handlowego zaległości ma 4769 dłużników, którzy winni są łącznie 543,8 mln zł.

Jak wyjaśniono, przeciętne zadłużenie jednego podmiotu wynosi obecnie 91,3 tys. zł, co stanowi wzrost o 8,9 tys. zł w ciągu roku.

Największe łączne długi wobec firm leasingowych mają klienci z Mazowsza (262 mln zł), a najmniejsze z województwa opolskiego (15,7 mln zł).

„Małe i średnie przedsiębiorstwa to fundament polskiej gospodarki, który tworzy 47 procent PKB, i jednocześnie główny odbiorca leasingu. Ta usługa stanowi dla nich preferowaną formę finansowania działalności, przewyższając popularnością kredyt. Firmy leasingowe muszą więc zachować czujność i dokładnie sprawdzać, z kim podpisują umowę. Robią to na dużą skalę, pobierając raporty gospodarcze o potencjalnych klientach z KRD. Pozwala im to minimalizować ryzyko trafienia na niesolidnego płatnika oraz zapobiega fraudom” – wyjaśnił z kolei prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

W oparciu o dane Związku Polskiego Leasingu wskazano, że w 2023 r. branża sfinansowała aktywa o wartości 102,5 mld zł (o 16,3 proc. więcej niż rok wcześniej), a za prawie 49 proc. tej kwoty odpowiadają samochody osobowe i dostawcze.

Prawie połowa klientów sektora leasingowego to mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa o obrotach do 5 mln zł. Firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł stanowią 20 proc., a te o obrotach powyżej 20 mln zł 29 proc. udziału w łącznej liczbie klientów.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:*

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

Atom jak CPK? Seria dziwnych wypowiedzi pani minister

Projekt „Likwidacja”. Koniec z finansowaniem PFN

Afrykańskie państwo dotarło do żyły złota. Dosłownie