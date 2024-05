Prezes NBP: nie czas jeszcze na obniżkę stóp!

Nie jest jeszcze czas na obniżanie stóp procentowych, bo czynniki wpływające na wzrost inflacji wciąż są istotne - wskazał na piątkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Nie widzę gotowości w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) do obniżenia stóp procentowych w tym roku kalendarzowym - powiedział Adam Glapiński.

„Jeśli na początku 2025 r. będziemy widzieli, że jesteśmy w paśmie celu, albo zaraz będziemy w paśmie celu, to taka dyskusja będzie. Czy ona przyniesie od razu wynik w postaci obniżki (stóp proc. - PAP) trudno mi powiedzieć, ale wtedy jest ta możliwość. (…) Nie widzę gotowości w radzie do obniżki stóp w tym roku kalendarzowym” - powiedział Glapiński.

Jak powiedział szef NBP o dyskusji na temat obniżki stóp procentowych będzie można mówić w momencie, gdy inflacja znajdzie się blisko rozszerzonego pasma celu inflacyjnego i jednoznaczne projekcje - zarówno modelowe i ekonometryczne - czy eksperckie pokażą schodzenie do celu inflacyjnego.

Jak wskazał prezes NBP, mimo znacznego spadku inflacji, stopy procentowe pozostawiono na tym samym poziomie, co oznacza, że realnie są wyższe.

„Zacieśniamy tym samym politykę pieniężną. Musimy tak robić, bo inflacja co prawda zeszła do poziomu celu, ale znów się wymyka i idzie do góry. Stopy będzie można obniżyć, kiedy inflacja się ustabilizuje na poziomie celu (2,5 proc. +/- 1 pkt proc. - PAP)” - stwierdził Adam Glapiński.