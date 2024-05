Premier: ruszyła budowa umocnień na wschodniej granicy!

Premier Donald Tusk przedstawił w sobotę założenia planu obrony i odstraszania „Tarcza Wschód”. Zainwestujemy 10 mld złotych w bezpieczeństwo granicy wschodniej, w tym systemu fortyfikacji - oświadczył.

Szef rządu nowy plan obrony i odstraszania pod kryptonimem „Tarcza Wschód” ogłosił na uroczystościach z okazji 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

„Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granice 10 mld zł. Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga” - powiedział Tusk.

Premier zaznaczył, że te prace już się zaczęły.

Europejski kredyt na europejską kopułę

Premier podczas uroczystości w Krakowie podkreślił, że ”bezpieczeństwo Polski to także (…) bezpieczne niebo nad Polską - (…) ta europejska kopuła, którą Polska ma zamiar budować z innymi państwami Zachodu, z innymi państwami Unii Europejskiej„.

„Jesteśmy inicjatorami tej europejskiej kopuły, ponieważ zdajemy sobie sprawę - po doświadczeniach Izraela, po doświadczeniach Ukrainy - że jedno państwo nie jest w stanie podołać temu wysiłkowi, jakim jest bezpieczna kopuła, bezpieczne niebo, bezpieczna powietrzna obrona nad Polską, nad regionem - przede wszystkim, ale też nad całym kontynentem” - podkreślił.

Jak mówił, dlatego właśnie polski rząd podjął decyzję o budowie komponentu satelitarnego. „On będzie także pomocny. To nie będzie tylko obrazowanie tego, co dzieje się na Ziemi. To nie będzie tylko element bezpieczeństwa w kosmosie, bo przecież wojny w przyszłości będą także odbywały się w tej przestrzeni ponad nami” - mówił.

„To także będzie część wielkiego projektu, który musimy koordynować razem z innymi partnerami, czyli tej bezpiecznej kopuły” - podkreślił Tusk.

Szef rządu poinformował, że w poniedziałek będzie rozmawiał o finalizowaniu procesu finansowania tego komponentu satelitarnego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. „Otrzymamy ten kredyt, który zwiększy nasze bezpieczeństwo - pół miliarda złotych. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten meldunek państwu będę mógł złożyć” - dodał Tusk.

Inicjatywa, nazywana europejską tarczą antyrakietową, została zaproponowana przez Niemcy w 2022 r. Początkowo przystąpiło do niej 15 państw. Obecnie w inicjatywie uczestniczy 21 krajów.

Iwona Żurek (PAP), sek

