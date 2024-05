Dlaczego Tusk zaciąga kredyt na nieistniejącą tarczę?

„Europejska tarcza antyrakietowa istnieje wyłącznie na papierze. A my nie mamy czasu” – mówi Mariusz Błaszczak w rozmowie z portalem wPolityce.pl, komentując wystąpienie Donalda Tuska w Krakowie.

W poniedziałek będę rozmawiał o finansowaniu komponentu satelitarnego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym; otrzymamy kredyt, który zwiększy nasze bezpieczeństwo, pół miliarda złotych - powiedział w sobotę w Krakowie premier Donald Tusk.

»» O ogłoszonym programie ochrony granic czytaj tutaj:

Premier: ruszyła budowa umocnień na wschodniej granicy!

Pół miliarda złotych kredytu na komponent satelitarny

Premier podczas uroczystości w Krakowie podkreślił, że ”bezpieczeństwo Polski to także (…) bezpieczne niebo nad Polską - (…) ta europejska kopuła, którą Polska ma zamiar budować z innymi państwami Zachodu, z innymi państwami Unii Europejskiej„.

„Jesteśmy inicjatorami tej europejskiej kopuły, ponieważ zdajemy sobie sprawę - po doświadczeniach Izraela, po doświadczeniach Ukrainy - że jedno państwo nie jest w stanie podołać temu wysiłkowi, jakim jest bezpieczna kopuła, bezpieczne niebo, bezpieczna powietrzna obrona nad Polską, nad regionem - przede wszystkim, ale też nad całym kontynentem” - podkreślił.

Jak mówił, dlatego właśnie polski rząd podjął decyzję o budowie komponentu satelitarnego. „On będzie także pomocny. To nie będzie tylko obrazowanie tego, co dzieje się na Ziemi. To nie będzie tylko element bezpieczeństwa w kosmosie, bo przecież wojny w przyszłości będą także odbywały się w tej przestrzeni ponad nami” - mówił.

„To także będzie część wielkiego projektu, który musimy koordynować razem z innymi partnerami, czyli tej bezpiecznej kopuły” - podkreślił Tusk.

Szef rządu poinformował, że w poniedziałek będzie rozmawiał o finalizowaniu procesu finansowania tego komponentu satelitarnego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. „Otrzymamy ten kredyt, który zwiększy nasze bezpieczeństwo - pół miliarda złotych. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten meldunek państwu będę mógł złożyć” - dodał Tusk.

Europejska kopuła dla niemieckiego przemysłu

Portal wPolityce.pl zwrócił się o komentarz w tej sprawie do Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony narodowej w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Zdaniem Mariusza Błaszczaka, to rozwiązanie służyłoby wyłącznie niemieckiemu przemysłowi: Europejska tarcza antyrakietowa istnieje wyłącznie na papierze. A my nie mamy czasu. Dlatego we współpracy z Amerykanami i Brytyjczykami tworzyliśmy polski system wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To konkurencja dla Niemców. Pomysł, o którym mówi Donald Tusk, korzystny jest wyłącznie dla niemieckiego przemysłu.

Inicjatywa, o której mówi Tusk, ma charakter wyłącznie propagandowy. Tusk mami opinię publiczną, że Unia Europejska potrafi obronić Polskę. A to nieprawda. Unia Europejska, ani nie ma takich kompetencji, ani takiego potencjału. Z UE możemy współpracować w kwestiach nowoczesnych technologii, rozwój, produkcję amunicji, ale nie w kwestii potencjału militarnego, bo Unia go po prostu nie ma. Stawianie na Europę skończy się rywalizacją z USA, co będzie katastrofalne dla bezpieczeństwa Polski – ocenia Mariusz Błaszczak.

»» Więcej o czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji TYLKO U NAS. Mariusz Błaszczak: Tusk jest antyamerykański. Pomysł europejskiej kopuły korzystny jest wyłącznie dla niemieckiego przemysłu

PAP, sek

»» O ogłoszonym przez premiera programie ochrony granicy wschodniej czytaj też tutaj:

Mariusz Błaszczak: Tusk wdraża plan PiS!

Obrona granicy. Powstaną schrony, zapory, pola minowe

Polko: Na razie nie ma konieczności minowania granicy