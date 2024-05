Kina odbudowują się po katastrofie finansowej

O 20,1 proc. wzrosła liczba widzów w kinach stałych w 2023 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego oblikowanych w poniedziałek. W kinach stałych wyświetlono 2,1 mln seansów filmowych, które obejrzało 49,7 mln widzów.

Działało 535 kin stałych, oferujących 1,6 tys. sal kinowych. Wyprodukowano 362 filmy przeznaczone do prezentacji w kinach i telewizji - napisano.

GUS wskazał także, że kina stałe posiadały 1,6 tys. sal dysponujących 298,2 tys. miejsc na widowni, a w porównaniu z 2022 r. liczba widzów wzrosła o 8,3 mln osób.

Kina w Polsce

Najwięcej kin stałych działało w województwie mazowieckim (83), a spośród pozostałych województw wyróżniały się: śląskie (53), wielkopolskie (52), dolnośląskie (49) oraz małopolskie (46). Najwięcej widzów w przeliczeniu na jedno kino stałe odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (128,5 tys.), a najmniej – w świętokrzyskim (54,3 tys.).

W raporcie wskazano, że wśród kin stałych najwięcej było placówek jednosalowych – 312 (58,3 proc.). Minipleksy (kina posiadające od 3 do 7 sal) stanowiły 21,1 proc. ogólnej liczby kin stałych, multipleksy (kina posiadające 8 lub więcej sal) – 11,6 proc., natomiast kina posiadające dwie sale projekcyjne – 9 proc.

W multipleksach wyświetlono 49,6 proc. wszystkich seansów, które obejrzało 49,8 proc. ogólnej liczby widzów. W minipleksach wyświetlono 37,3 proc. seansów, które obejrzało 35,7 proc. widzów. Jeden multipleks dysponował średnio 2 tys. miejsc na widowni i wyświetlono w nim średnio 17,1 tys. seansów - wskazują dane GUS.

Filmy

W Polsce wyprodukowano 106 filmów pełnometrażowych oraz 256 średniometrażowych i krótkometrażowych przeznaczonych do prezentacji w kinach i telewizji (w 2022 r. odpowiednio: 112 i 255). W ujęciu rocznym liczba wyprodukowanych filmów pełnometrażowych fabularnych zmniejszyła się o 16,5 proc. (z 85 do 71), z tego kinowych spadła - o 14,5 proc. (z 55 do 47), a telewizyjnych – o 20 proc. (z 30 do 24). W 2023 r. wyprodukowano 205 filmów dokumentalnych. Do prezentacji w telewizji wyprodukowano 177 filmów dokumentalnych, a w kinach – 28.

GUS wskazał także, że najczęściej produkowanymi filmami pełnometrażowymi były produkcje fabularne, które stanowiły 67 proc. kinowych i telewizyjnych filmów pełnometrażowych, natomiast wśród filmów średnio- i krótkometrażowych dominowały filmy dokumentalne (68,4 proc. ogólnej liczby kinowych i telewizyjnych filmów średnio- i krótkometrażowych).

