"Złodziej krzyczy, łapać złodzieja". Były premier o rządzie

Obecny rząd uprawia politykę przykrywania problemów - uważa b. premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Zaliczył do tych problemów brak realizacji - jak to ujął - celów rozwojowych kraju oraz kwestię podwyżek cen nośników energii.

Na konferencji prasowej w Białymstoku były premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że PiS rozpoczęło zbiórkę podpisów pod projektem inicjatywy obywatelskiej „Stop podwyżkom od lipca”.

Morawiecki ocenił, że problemem obecnego rządu jest „ogromny” deficyt „już po kwietniu”.

To oznacza, że rządzący najwyraźniej za chwilę wrócą do swojej starej strategii „pieniędzy nie ma i nie będzie”. To będziemy słyszeć coraz częściej - mówił b. szef rządu i b. minister finansów. Zarzucił rządzącym, że nie spełniają obietnic wyborczych.