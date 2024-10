Inflacja doskwiera! 5 proc. w październiku

Inflacja konsumencka wyniosła 5 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2024 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,3 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5 proc. (wskaźnik cen 105), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 proc. (wskaźnik cen 100,3)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 11,5 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - bez zmian.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7 proc., ceny nośników energii odnotowały wzrost o 0,3 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 2,2 proc..

Konsensus rynkowy wynosił: +5 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

Presja cenowa i kosztowa nie słabnie

„Wzrost inflacji do poziomu 5,0 proc. potwierdza, że presja cenowa w polskiej gospodarce pozostaje wysoka, głównie za sprawą rosnących cen paliw, częściowego uwolnienia cen energii oraz wyższych cen żywności, wynikających z ograniczonej podaży niektórych produktów. Ceny paliw wzrosły również z powodu efektu niskiej bazy sprzed roku, kiedy przed wyborami ceny były utrzymywane na niższym poziomie - - skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Inflacja bazowa, która nie obejmuje żywności i energii, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, co wskazuje na uporczywą presję kosztową w sektorze usług. Usługi drożeją szybciej niż towary, co jest odzwierciedleniem zarówno wysokiego popytu, jak i presji płacowej. W tej sytuacji prognozujemy, że inflacja ogółem osiągnie szczyt w okolicach 6 proc. w pierwszym kwartale 2025 roku i zacznie spadać od drugiego kwartału, co pozwoli RPP rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych” - oceniaja analitycy Portu.

