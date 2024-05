Nie możesz oderwać zakrętki? To efekt nowego przepisu

Mimo że unijny nakaz wprowadzający obowiązek przytwierdzenia nakrętek do plastikowych butelek i kartonów z płynami zacznie obowiązywać od 1 lipca br., już teraz można zauważyć, że producenci napojów wdrażają ten przepis w życie. Nakrętki są już przymocowane do butelek, co uniemożliwia ich oderwanie.

Nakrętki do butelek

Plastikowe nakrętki nie będą już zapełniać czerwonych serc, a pieniądze z ich zbiórki nie trafią do potrzebujących. Duże pojemniki w kształcie serc, umieszczone przy różnych fundacjach, wspierały m.in. zakup wózków inwalidzkich dla osób z niepełnosprawnościami. Cena jednego kilograma nakrętek wynosiła od 40 groszy do 1 złotego.

Nowe przepisy

Nowe przepisy mają ułatwić proces recyklingu i ograniczyć wpływ jednorazowych produktów plastikowych na środowisko naturalne. Luźne nakrętki często się gubią, a ich przytwierdzenie do butelek zapewni, że trafią do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem razem z butelkami.

Kara

Nie ma żadnych przepisów, które nakładałyby kary za brak dostosowania się do tego obowiązku. Nawet jeśli obecnie są jeszcze butelki, od których łatwo można odczepić nakrętkę, to wkrótce nie będziemy już mogli tego robić.

