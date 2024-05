Przydomowy wiatrak. Rząd sypnie kasę

Uruchomienie naboru wniosków w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” planowane jest na drugi- trzeci kwartał 2024 roku - poinformował PAP Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Będzie można otrzymać do 30 tys. zł na zakup przydomowego wiatraka.

NFOŚiGW w odpowiedzi na pytania PAP przekazał, że nowy program „Moja elektrownia wiatrowa”, z którego można będzie otrzymać wsparcie do zakupu przydomowego wiatraka, miałby ruszyć w drugim-trzecim kwartale br.

Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Umowy z beneficjentami mają być podpisywane do końca 2028 r. Nie jest jeszcze znana pula środków w pierwszym naborze wniosków.

Narodowy Fundusz wyjaśnił, że wsparcie skierowane będzie do osób fizycznych - właścicieli bądź współwłaścicieli budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Będą one mogły otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej - poinformowano.

Jak przekazano, dotacja wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW oraz do 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

pap, jb