Arabowie przyjeżdżają do Zakopanego. Jest ich coraz więcej

Miesiąc przed rozpoczęciem wakacji w Zakopanem liczba rezerwacji od gości z krajów arabskich wzrosła o 20 proc. wobec 2023 r. - poinformował Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Hotelarze spodziewają się też większej liczby turystów ze Słowacji i Węgier.

Wśród turystów z Półwyspu Arabskiego wypoczynek pod Tatrami polubili szczególnie mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Omanu i Kuwejtu.

Jeżeli chodzi o gości z krajów arabskich, to bezwzględnie spodziewamy się progresu, co już widać po wakacyjnych rezerwacjach i po intensyfikacji siatki połączeń lotniczych do Krakowa z tych kierunków. Ta siatka połączeń nie tylko się zagęściła, ale i rozciągnęła w czasie, a ponadto pojawiły się połączenia z nowymi portami lotniczymi na Półwyspie Arabskim, na przykład z Omanu – powiedział PAP Wagner.