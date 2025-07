Poślizg geotermalny. Bo skała była za twarda...

Duże opóźnienie rozpoczęcia kolejnego odwiertu geotermalnego na Podhalu. Wszystko przez problemy z odwiertem w Szaflarach

Planowane na czerwiec rozpoczęcie wiercenia czwartego odwiertu geotermalnego w Bańskiej Niżnej opóźni się co najmniej do września – dowiedziała się PAP w spółce PEC Geotermia Podhalańska. Powód, to przedłużające się prace przy sąsiednim odwiercie w Szaflarach, realizowanym przez tą samą firmę.

Wiercenie odwiertu Bańska PGP-7 miało rozpocząć się w czerwcu br., jednak sprzęt wiertniczy – wykorzystywany prze tego samego wykonawcę czyli firmę UOS Drilling także na sąsiednim odwiercie w Szaflarach - nadal pozostaje na tamtym placu budowy.

Trwa odwiert w Szaflarach, angażujący sprzęt

„Ze względu na trudności techniczne napotkane w Szaflarach, sprzęt nadal pracuje w tym miejscu. Wiertnia będzie mogła zostać przeniesiona do Bańskiej Niżnej po zakończeniu wszystkich prac, testów oraz demontażu urządzeń” – przekazała PAP spółka w przesłanym komunikacie.

Jak wyjaśniono, opóźnienie wpłynie na pierwotny harmonogram zakończenia odwiertu oraz przeprowadzenia testów wydajnościowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP, nowy terminarz prac uzależniony jest bezpośrednio od postępów w Szaflarach – tam miał powstać najgłębszy, 7-kilometrowy odwiert geotermalny, ale z powodu problemów technicznych m.in. bardzo twardych skał, nie osiągnięto tego poziomu.

Przygotowania do nowego odwiertu trwają

Mimo przesunięcia terminu rozpoczęcia prac, PEC Geotermia Podhalańska zapewnia, że przygotowany i utwardzony w Bańskiej Niżnej plac pod montaż wiertni i towarzysząca infrastruktura są już gotowe do kolejnego etapu realizacji.

Spółka poinformowała również, że opóźnienie wpływa na proces rozliczenia inwestycji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jednak na bieżąco podejmowane są działania mające na celu minimalizację skutków opóźnienia, w tym aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskowanie o przesunięcia terminów.

„Dzięki temu harmonogram realizacji inwestycji jest dostosowywany do aktualnych uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i rynkowych, co pozwala na kontynuowanie projektu w sposób zgodny z zasadami programu +Polska Geotermia Plus+ oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczania środków publicznych” - zapewnia spółka.

Instalacje techniczne ogrzewania geotermalnego / autor: materiały prasowe Geotermia Podhalańska

Będzie przyłączanie nowych odbiorców

Pomimo trudności, Geotermia Podhalańska podtrzymuje plany zwiększenia mocy ciepłowni oraz przyłączania nowych odbiorców. „Spółka dysponuje jeszcze zapasem mocy cieplnej, który pozwala na obsługę dodatkowych odbiorców. Nowy odwiert ma zabezpieczyć potrzeby energetyczne regionu w perspektywie średnio- i długoterminowej” – przekazano.

Odwiert Bańska PGP-7 jest częścią projektu realizowanego w ramach programu „Polska Geotermia Plus” przy współudziale środków publicznych. Na realizację inwestycji Spółka Geotermia Podhalańska S.A. otrzymała dofinansowanie w kwocie 52,6 mln zł w formie dotacji z NFOŚiGW. Cały koszt inwestycji to ponad 88 mln zł.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. powstało z inicjatywy NFOŚiGW w 1993 r. Geotermia Podhalańska dostarcza ciepło do blisko 2 tys. obiektów w czterech gminach – Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane. W Zakopanem geotermia zaspokaja aż 40 proc. rynku ciepłowniczego. Roczne wydobycie wody geotermalnej wynosi tu ok. 5 mln m sześciennych.

PAP, sek

