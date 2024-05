Kopie programów PiS, czyli "Tarcza Wschód"

Program „Tarcza Wschód” to zebrane projekty, które powstawały za czasów rządów PiS, kiedy byłem ministrem obrony narodowej – powiedział w poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

W poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister obrony narodowej Cezarym Tomczykiem oraz szef SGWP gen. Wiesławem Kukułą przedstawili informacje na temat programu „Tarcza Wschód”. Program ma zostać zrealizowany do 2028 roku i kosztować 10 mld zł; zakłada on m.in. budowę umocnień i zapór wzdłuż wschodniej granicy.

Błaszczak pytany w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Oławie (Dolnośląskie) o ocenę programu powiedział, że projekty składające się na to przedsięwzięcie „powstawały za czasów rządów PiS”, kiedy on pełnił funkcję szefa MON.

Były szef MON w tym kontekście wskazał też na systemy rozpoznawcze „Barbara”.

One mają być w projekcie „Tarcza Wschód” – to też my przygotowywaliśmy ten projekt, to ja występowałem o zgodę rządu USA; cieszę się, że ten projekt został sfinalizowane, bo rozpoznanie jest niezwykle istotne – mówił.