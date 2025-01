PiS za limitem pomocy dla Ukraińców. „Mówimy sprawdzam”

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800+ tak, by świadczenie otrzymywali Ukraińcy pracujący i płacący podatki w Polsce - poinformował w poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Mówimy sprawdzam Rafałowi Trzaskowskiemu – dodał.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w piątek podczas spotkania z Puńska w woj. podlaskim powiedział, że świadczenia „takie jak 800+” powinny należeć się Ukraińcom tylko wtedy, gdy „będą mieszkać w Polsce i płacić w Polsce podatki„. Słowa te przyjęto oklaskami.

Słowa Trzaskowskiego to tylko zagrywka kampanijna

Błaszczak w poniedziałek podczas konferencji prasowej odnosząc się do tych słów powiedział: „Mówimy sprawdzam„.

„Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy który ogranicza program 800+ do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki” - powiedział szef klubu PiS.

Według niego, pomysł Trzaskowskiego to jedynie zagrywka kampanijna. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość w maju 2024 r. podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej złożyło poprawkę uzależniającą uzyskanie świadczenia 800+ od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Podkreślił, że politycy KO zagłosowali wtedy przeciw tej poprawce.

Błaszczak podkreślił, że ze względu na pilność projektu, klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu izby niższej, które rozpoczyna się w środę.

»» O Ukraińcach w Polsce czytaj tutaj:

Ukraińcy w Polsce to coraz częściej migranci zarobkowi

Dwa warunki na 800+

Paweł Szefernaker dodał, że projekt nowelizacji wprowadza dwie przesłanki w kontekście wypłaty 800+ dla obywateli Ukrainy. To: zatrudnienie w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz płacenie podatków w naszym kraju.

„Apelujemy o to, żeby jak najszybciej, nie ze względu na kampanię, bo mówimy o tym już od dłuższego czasu, tylko właśnie ze względu na potrzebę wejścia w nowy etap integracji uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, wprowadzić to na najbliższym posiedzeniu Sejmu” - powiedział Szefernaker.

Obecnie świadczenie „Rodzina 800+” przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie przysługuje także rodzicom ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kolejka chętnych do zakupu TVN

Pierwsze czołgi Abrams M1A2SEPv3 już w Polsce

Cios w finansowe podstawy Lasów Państwowych?

»»Karol Nawrocki Człowiekiem Wolności tygodnika „Sieci” – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24