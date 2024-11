Kaczyński: minister finansów nie wypłacił PiS subwencji

„Nie jest to dla nas żadne zaskoczenie, wiemy, o co chodzi - o to, aby zlikwidować w Polsce to, co jest fundamentem nowoczesnej demokracji, znaczy: normalną, opartą na choćby mniej więcej równych prawach, konkurencję między partiami. To uderzenie w same podstawy demokracji” - powiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS, podczas konferencji prasowej w siedzibie największej polskiej partii opozycyjnej – informuje portal wPolityce.pl

Art. 29 ust. 2 ustawy o partiach politycznych stwierdza wyraźnie, że partiom politycznym wypłaca się w ratach subwencję cztery razy do roku, w różnych ratach. I taka rata powinna być nam w tej chwili, zgodnie z prawem, wypłacona, z tego względu, że nie ma żadnych prawomocnych decyzji odnoszących się do naszej partii, które mogłyby podważyć tę zasadę. Ale w tej chwili, pod tymi rządami, prawo w Polsce nie obowiązuje i w związku z ym pan minister podjął najwyraźniej decyzję, że te pieniądze nie zostaną wypłacone — powiedział podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Nie jest to dla nas żadne zaskoczenie, wiemy, o co chodzi - o to, aby zlikwidować w Polsce to, co jest fundamentem nowoczesnej demokracji, znaczy: normalną, opartą na choćby mniej więcej równych prawach, konkurencję między partiami. To uderzenie w same podstawy demokracji — podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował ponownie o wsparcie finansowe dla jego partii. Nie oczekujemy jakichś ogromnych wpłat, nam chodzi o to, żeby było ich po prostu dużo, żeby wielu polskich obywateli zaangażowało się w tą sprawę - mówił.

Prezes PiS zwrócił się z prośbą do - jak mówił - „wszystkich obywateli, dla których sprawa demokracji jest ważna o to, by zechcieli wesprzeć finansowo jego partię niezależnie od swoich możliwości„.

„My nie oczekujemy jakichś ogromnych wpłat liczonych w tysiącach złotych, nam chodzi o to, żeby tych wpłat było po prostu dużo, żeby wielu polskich obywateli zaangażowało się w tą sprawę” - podkreślił Kaczyński.

Szef PiS przypomniał, że już raz zwracał się z podobną prośbą. „Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nas wsparli. Dzięki temu możemy w tej chwili jakoś funkcjonować” - zaznaczył.

Sek, PAP

