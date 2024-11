W Krakowie konwencja PiS: zgłoszono kandydata!

W Hali Sokół w Krakowie zakończyło się obywatelskie spotkanie z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas, którego ogłoszono decyzję o poparciu partii dla bezpartyjnego kandydata na prezydenta. Zgłoszono kandydaturę obywatelską szefa IPN Karola Nawrockiego.

»» Oglądaj relację w telewizji wPolsce24 i czytaj relację na portalu wPolityce.pl:

RELACJA. Konwencja Obywatelska Przyszłość Polska w Krakowie. Prof. Nowak: Chciałem zgłosić kandydaturę pana Karola Nawrockiego

Prezes IPN Karol Nawrocki podczas Konwencji Obywatelskiej z udz. przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w hali „Sokół” w Krakowie / autor: PAP / Łukasz Gągulski

Dr Karol Nawrocki, szef IPN kandydatem obywatelskim

Przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego prof. Andrzej Nowak ogłosił, że szef IPN Karol Nawrocki został rekomendowany na kandydata na prezydenta. Tradycja obywatelska zobowiązuje nas do tego, żebyśmy szukali kandydatów, którzy mogą poprowadzić Rzeczpospolitą do nowych zwycięstw - mówił prof. Nowak.

Prof. Nowak podkreślał, że tradycja obywatelska zobowiązuje do tego „żebyśmy w imię wolności i rozwoju RP zabierali głos niezależnie od tego, co dyktują autorytety medialne, co dyktują wylansowani w danym momencie przez media i stojące za nimi siły, politycy”. „Żebyśmy szukali kandydatów, którzy mogą poprowadzić Rzeczpospolitą do nowych zwycięstw, do odzyskania godnego jej miejsca w Europie” - mówił prof. Nowak.

W Obywatelskim Komitecie Poparcia kandydata na Urząd Prezydenta RP dr. Karola Nawrockiego znalazło się 170 osób, m.in. prof. Grażyna Ancyparowicz, Anna Chodakowska, prof. Piotr Bogusławski, Maciej Łopiński, prof. Józef Oleński, Jadwiga Emilewicz, prof. Jan Żaryn, dr Tomasz Żukowski, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, czy prof. Jerzy Żyżyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) podczas Konwencji Obywatelskiej z udz. przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w hali „Sokół” w Krakowie / autor: PAP / Łukasz Gągulski

Prezes PiS: mamy wojnę polsko-polską; potrzebny jest niezależny kandydat na prezydenta

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że mamy dziś stan wojny polsko-polskiej, której Polacy nie chcą. Dlatego - jak przekonywał - potrzebny jest kandydat na prezydenta, który będzie niezależny od formacji politycznych i zakończy tę wojnę w imię interesu Polski. Dodał, że takim kandydatem jest Karol Nawrocki.

Jarosław Kaczyński wyjaśniał motywy swojego ugrupowania, dlaczego zdecydowało się na - jak sam określił - wysunięcie w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, kandydata „niepartyjnego i niezależnego”, którego wielu działaczy PiS bliżej nie zna.

Prezes PiS powiedział, że o decyzji zadecydowały zarówno osobiste zalety Karola Nawrockiego i jego życiowa droga, ale przede wszystkim wpływ na decyzję miał szczególny stan, w którym obecnie się znajdujemy. Jak mówił, ten stan można określić jako „wewnętrzną wojnę, wojnę polsko-polską„.

„My tej wojny nie chcemy, chcę to jasno powiedzieć” - oświadczył Kaczyński i podkreślił, że Polacy też tej wojny nie chcą. „Potrzebny jest więc człowiek wiarygodny, niezależny od formacji politycznej, który będzie miał wolę (…) i możliwość tę wojnę zakończyć nie w imię interesu którejś ze stron, nie w imię interesu jakiejś partii, w imię interesu Polski” - powiedział Kaczyński. Tym interesem dla Polaków - mówił Kaczyński - powinny być suwerenność, wolność.

Kaczyński przekonywał też, że PiS miał znakomitych własnych kandydatów, zaś w „konkursie” prowadzonym wewnątrz partii najdalej zaszli: Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński oraz Mariusz Błaszczak.

Prezes IPN Karol Nawrocki podczas Konwencji Obywatelskiej / autor: PAP / Łukasz Gągulski

Karol Nawrocki: Nie będzie wielkiej Polski bez wielkich projektów, takich jak CPK

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zadeklarował, że chce reprezentować wszystkich Polaków. „Wierzę, że dziś tutaj zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa” - powiedział.

„To miejsce zwycięstw. Dziś tutaj zaczynamy. Wierzę w to zwycięstwo, wierzę w Polskę i wierzę w was. Wierzę w Polskę i będę o nią walczył. Długą drogę przeszedłem, by być dzisiaj tutaj z wami, by móc z pełną odpowiedzialnością po wiedzieć, że jestem gotowy, by reprezentować wszystkich Polaków” - powiedział Nawrocki w historycznej hali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Opowiadał, że „ta droga” zaczęła się od robotniczej dzielnicy Gdańska, poprzez szkołę, hale sportowe na Siedlcach.

„Żyję skromnie, ale zawsze godnie, zawsze z Polską” - zapewnił.

Stwierdził, że ”nie będzie wielkiej Polski bez wielkich projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny„. Uściślił, że chodzi mu o CPK z pełną siecią kolejową, transportem żeglugowym. „Polacy muszą być po prostu bliżej siebie, bliżej swojej pracy, swoich przyjaciół w dobrze skomunikowanej Polsce, która jest w centrum Europy” - zadeklarował.

Nawiązał do czasów zaborów i budowy niepodległego państwa, gdy udało się, mimo infrastruktury pochodzącej z trzech różnych państw, w ciągu 20 lat zrealizować takie projekty jak COP i miasto Gdynia.

„Polska potrzebuje nieugiętych wizjonerów” - powiedział Nawrocki. „W 35 roku III RP mamy odstąpić od budowy CPK? Czy my współcześnie nie damy rady?” - zwracał się do publiczności.

W jego opinii wyzwaniem teraźniejszości i przyszłości jest też dynamiczny rozwój rynku nowych technologii, które - jego zdaniem - są dobre, gdy służą człowiekowi i bezpieczeństwu RP.

Jako przykład dobrego zastosowania nowych technologii podał utworzenie wojsk ochrony cyberprzestrzeni czy centrum implementacji AI. Podkreślił, że takie inicjatywy wymagają „społecznej i etycznej inicjatywy państwa”. „W zgiełku sporów nie możemy przespać zmiany dynamiki cywilizacyjnej” - stwierdził.

Nawrocki obiecał, że będzie dążył do likwidacji barier w dziedzinie nowych technologii.

„Powiedzmy tym, którzy działają w dziedzinie nowych technologii, że i oni są potrzebni Polsce” - zaapelował.

Uczestnicy konwencji Prawa i Sprawiedliwości w hali „Sokół” w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Było kilku kandydatów na kandydata

W ostatnim czasie PiS rozważało trzy osoby, które mogłyby wystartować w wyborach: Nawrockiego, b. ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz europosła, b. kandydata na prezydenta stolicy Tobiasza Bocheńskiego. Na ostatniej prostej o nominację walczyli już tylko Nawrocki i Czarnek.

TV Republika podała w czwartek po południu, że kandydatem PiS miałby zostać Nawrocki. Z kolei według portalu wPolityce.pl Nawrocki miałby startować jako kandydat obywatelski, a PiS jedynie udzieliłoby mu poparcia.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że w niedzielę podczas spotkania w Hali Sokoła zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata na urząd prezydenta RP, „zarekomendowana przez powołany do tego zespół na mocy decyzji Komitetu Politycznego„.

Na czele zespołu stanął Jarosław Kaczyński. Skład tego gremium tworzyli szef klubu Mariusz Błaszczak, była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, były szef dyplomacji Zbigniew Rau oraz sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Partia zleciła też liczne badania, które miały ocenić potencjalnych kandydatów - początkowo było ich kilkunastu. Ostatnie wyniki badań miały trafić do centrali partii w połowie tygodnia.

Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 r.

PAP, Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje