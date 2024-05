Rozbił się F-35! Co się stało?

Na pasie startowym międzynarodowego portu lotniczego w Albuquerque, w stanie Nowy Meksyk, rozbił się we wtorek samolot wojskowy F-35B. Pilot katapultował się i doznał poważnych obrażeń – podały władze.

Samolot wojskowy spadł na ziemię i stanął w płomieniach. Funkcjonariusze zespołu ratownictwa pożarniczego w Albuquerque (AFR) poinformowali, że maszyna rozbiła się na południowym pasie startowym.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ. Pomóż nam ulepszyć wGospodarce.pl!

Pilot żyje

Pilot zdołał opuścić samolot przed jego upadkiem i trafił do pobliskiego szpitala z poważnymi obrażeniami. Na lotnisku ucierpiało też dwóch cywilów. Nie wymagali oni jednak hospitalizacji.

Najnowszy model

Jak wyjaśnił urzędnik Pentagonu stacji ABC, samolot to nowy model F-35B, który należał do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. F-35B leciał z Fort Worth w Teksasie do bazy sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Rozbił się po zatankowaniu paliwa w bazie sił powietrznych Kirtland w Nowym Meksyku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku węgla. Mamy transformację energetyczną

Niemiecki gigant zatrudni Polaków. Na start 15 000 zł netto

Polskie mięso przegrywa na wszystkich rynkach

Berlin zarabia na sąsiadach, a Bruksela nie reaguje