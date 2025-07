Brytyjska „Burza” potężniejsza od F-35?

Brytyjskie zakłady BAE Systems w Lancashire ujawniły projekt nowego załogowego, naddźwiękowego myśliwca Tempest (Burza). Jak poinformował dziennik „Telegraph”, samolot ma wejść do służby w Wielkiej Brytanii, Japonii i Włoszech w ramach porozumienia Global Combat Air Programme (GCAP) od 2035 r.

Brytyjska gazeta podała, że Tempest, którego długość zaprojektowano na 19 metrów, może być większym myśliwcem niż F-35B (15,6 m) i Typhoon (15,96 m). Według gazety nowy samolot będzie miał większe zbiorniki paliwa, a co za tym idzie dłuższy zasięg i pojemniejsze wnęki na uzbrojenie. Jak ujawniono, ma być wyposażony w technologię umożliwiającą współdziałanie z innymi statkami powietrznymi, dronami, satelitami oraz siłami lądowymi.

Dwa i pół raza większy zasięg od F-35

„Telegraph” sugeruje, że Tempest „został zaprojektowany do długodystansowych misji głęboko na terytorium wroga, gdzie komunikacja z bazą macierzystą może być niemożliwa”. Gazeta wysnuwa wnioski, że myśliwiec po wystartowaniu z brytyjskiego lotniska będzie mógł dotrzeć aż do Moskwy, czyli pokonać ok. 2500 km. Dla porównania, Typhoon na jedynym zbiorniku paliwa jest w stanie pokonać ok. 1300 km, a F-35B – 1000 km. Zapytany przez „Telegraph” Jonny Moreton z BAE Systems nie potwierdził, czy te ustalenia gazety są słuszne.

W rozmowie z gazetą analityk ds. obronności Francis Tusa stwierdził, że maksymalna masa startowa Tempesta może wynosić ponad 30 ton, w porównaniu z 23 tonami w samolocie Typhoon. Jak zauważono, to więcej niż masa bombowca Lancaster wykorzystywanego przez brytyjskie siły powietrzne podczas II wojny światowej.

BAE Systems jest częścią Grupy Tempest, w skład której wchodzi brytyjskie ministerstwo obrony oraz firma Rolls-Royce, producent pocisków rakietowych MBDA i włoska firma Leonardo. W 2023 r. inicjatywa stała się częścią trójstronnego porozumienia GCAP.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP), sek

