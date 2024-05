Lepsi są tylko Czesi. Eurostat podał dane o bezrobociu

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym według metodologii Eurostatu, wyniosła w kwietniu w Polsce 3,0 proc. To drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Choć stosunku do marca bezrobocie lekko jednak wzrosło.

Eurostat podał, że w Polsce w marcu stopa bezrobocia wynosiła 2,9 proc.

W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost liczby osób bezrobotnych o 5 tys. w porównaniu do marca i o 10 tys. w stosunku do lutego. Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 528 tys. wobec 523 tys. w poprzednim miesiącu.

Według Eurostatu najniższą stopę bezrobocia wśród krajów unijnych w kwietniu miały Czechy - na poziomie 2,7 proc.

Średnia unijna to 6 proc. oraz 6,4 proc. w strefie euro.

PAP/bz

