Prezydent ujawnia prawdę o Nord Stream 2

Proszę głosować na takich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy w państwa przekonaniu naprawdę reprezentują polskie interesy - powiedział we wtorek w TV Republika prezydent Andrzej Duda.

Prezydent pytany był o doniesienia „Sueddeutsche Zeitung”, który informował, że rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel konsekwentnie utrzymywał, że rosyjski gazociąg Nord Stream 2 jest „prywatnym przedsięwzięciem biznesowym”, ale poufne dotąd dokumenty pokazują, jak mocno władze angażowały się w budowę rurociągu i jak ściśle współpracowały z odpowiedzialną za to spółką.

Merkel i Putin, czyli polityka gospodarczego imperializmu

W ocenie Dudy, „w gruncie rzeczy Niemcy są mocarstwem europejskim, jeśli chodzi o gospodarkę”. „Chcieli prowadzić imperialną politykę gospodarczą w Europie, jeżeli chodzi o dostawy energii - właśnie gazu” - wyjaśnił. W ocenie prezydenta „chcieli żeby gazociąg Nord Stream 2, omijający Europę Środkową w porozumieniu z Rosjanami, przychodził prosto do nich, żeby on szedł przez Niemcy, żeby to oni byli hubem gazowym, żeby oni mieli kontrolę nad rurami i żeby mogli przynajmniej współdecydować kto i jakie dostawy gazu w Europie dostanie i żeby zarabiali na każdym transferze gazu do poszczególnych państw europejskich” - mówił prezydent.

Zdaniem Dudy, „w ogromnym stopniu na tanim rosyjskim gazie miał się opierać niemiecki przemysł i jego konkurencyjność miała wynikać m.in. z możliwości pozyskania taniego surowca energetycznego”.

Raport PiS

Prezydent pytany był o raport PiS pt. „Był Plus Jest Minus”, podsumowujący półrocze obecnego rządu. Według b. premiera Mateusza Morawieckiego, premier Donald Tusk po przejęciu władzy 13 grudnia „dał hasło do likwidacji, hasło do niszczenia”. „Polska rządzona przez obecną koalicję zawiązaną 13 grudnia to jest Polska minus; (…) czternasta emerytura minus, (…) CPK minus, atom minus, kolej minus i różnego rodzaju programy, które rozpoczynaliśmy w czasach naszych rządów” - ocenił.

Dlatego ja apeluję do wyborców w całej Polsce: +proszę głosować na takich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, a za niecały rok proszę głosować na takich ludzi w wyborach prezydenckich (…), żeby to były osoby, które w państwa przekonaniu naprawdę reprezentują polskie interesy. Bo polskie interesy to nasze interesy. Polskie interes jest indywidualnym interesem także każdego z państwa - podkreślił Duda.

Zielona energetyka?

Pytany o zieloną energetykę, mówił, że dzisiaj powinniśmy realizować polskie interesy, czyli, jak wyjaśnił, już dzisiaj powinniśmy realizować nowoczesne technologie. „Myślę tutaj o energetyce nuklearnej. To obowiązek polskich władz. Kto nie będzie tego robił idzie w zdradę stanu” - ocenił Duda. Mówił też, że widzi niepokojące sygnały, że mogą być opóźnienia w tym zakresie.

Jednak według Dudy, „w całej polityce ochrony klimatu są aspekty pozytywne”. „Jest to szansa rozwojowa na badania naukowe, na wytwarzanie nowych technologii, że być może zostaną dopracowane napędy wodorowe - wodór jako paliwo przyszłości. Może się okazać, że świat motoryzacji się zupełnie zmieni” - wymieniał.

„Ja uważam, że w tym kierunku trzeba iść. Ta polityka ma pozytywne aspekty, nie możemy pozostawać w kopcących Dieselach w nieskończoność, a powinniśmy iść w to, co jest bardziej proklimatyczne” - ocenił prezydent. Jak zauważył, „musi być to jednak robione na zasadach sprawiedliwej transformacji, która nie pozostawia nikogo z tyłu, która nie wyklucza, a obejmuje wszystkich”

pap, jb