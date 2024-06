Polscy naukowcy pokażą innowacyjne projekty

Promocja polskich naukowców i ich innowacyjnych osiągnieć, które wpływają na poziom życia społeczeństwa i jego rozwój to jeden celów II Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”. Dwudniowe wydarzenie, zorganizowane na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu, rozpocznie się w najbliższą niedzielę.

Hasło tegorocznej edycji to „Tak nauka w Polsce wpływa na życie każdego Polaka”.

Głównym celem kongresu jest promocja osiągnięć naukowych polskich uczonych.

Tego typu działania powinny być stałym elementem pracy zawodowej każdego naukowca, zespołu ekspertów i jednostek naukowych. Bez zrozumienia naszych możliwości badawczych i wdrożeniowych oraz ich wpływu na codzienną jakość życia nie możemy liczyć, że potrzeby finansowego wsparcia takiej działalności będą zrozumiane przez decydentów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo - podkreśla prof. Henryk Skarżynski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W tegorocznej edycji Kongresu, organizowanego przez Radę Główną Instytutów Badawczych, udział wezmą wybitni eksperci i naukowcy, których praca i osiągnięcia doceniane są zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

Wśród nich znajdą się: dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, twórca popularnego kanału technologicznego This is IT, prof. Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Dawid Kielak z Instytutu Matematyki, Oxford University czy dr Tomasz Rożek, polski dziennikarz naukowy i fizyk, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki, założyciel Fundacji „Nauka. To Lubię”.

Debatom będą towarzyszyły wystawy ilustrujące współczesne osiągnięcia nauki oraz wywiady z ekspertami. Na wszystkich uczestników i gości Kongresu czekają też prezentacje najważniejszych wdrożeń naukowych przygotowane m.in. przez: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych – EMAG czy Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Kongres organizuje Rada Główna Instytutów Badawczych we współpracy z Politechniką Warszawską, Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Komitetem Nauk Klinicznych PAN, Instytutem Narządów Zmysłów oraz gronem naukowców z ośrodków uniwersyteckich. Wydarzenie ponownie objęte zostało Honorowym Patronatem Ministra Nauki.

www.nauka-dla-spoleczenstwa.pl

