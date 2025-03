Będą promować zdrowy styl życia dla całych rodzin

Ważne porozumienie o współpracy pomiędzy działającą na rzecz osób dotkniętych niedosłuchem Fundacją Profesora Skarżyńskiego „SŁYSZĘ”, a projektem „Szyjemy Sport na Miarę” podpisano uroczyście podczas inauguracji nowej placówki Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Łodzi. Ambasadorami projektu zostali wybitni polscy sportowcy - siatkarz Krzysztof Ignaczak, koszykarz Cezary Trybański, szczypiornistka Iwona Niedźwiedź i szczypiornista Marcin Lijewski.

Projekt „Szyjemy sport na miarę” ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej całych rodzin poprzez organizację bezpłatnych, sportowych campów z udziałem znanych sportowców w różnych miastach Polski. Uczestnicy campów mają okazję trenować z mistrzami. To pierwsze w historii campy sportowe łączące trzy dyscypliny - siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną.

My mamy sport w DNA, jesteśmy zadaniowcami - a sport absolutnie nie powinien wykluczać. Czas pokazał, że na nasze campy przychodziły też dzieci z niepełnosprawnościami, a my pokazywaliśmy im, że sport jest dla każdego. Cieszymy się, że nasz projekt będzie uczulać rodziców na te problemy. Wierzę, że współpraca z Fundacją SŁYSZĘ przyniesie efekty - by przyszłe pokolenia w tym kraju były zdrowe. – zaznaczyła szczypiornistka Iwona Niedźwiedź z projektu „Szyjemy Sport na Miarę”.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Łodzi powstało z inicjatywy profesora Piotra H. Skarżyńskiego. Nowo otwarty ośrodek MEDINCUS w Łodzi oferuje kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi, audiologicznymi i foniatrycznymi. Pacjenci będą mieli w nim dostęp do najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego i innowacyjnych metod leczenia, w tym badań słuchu, diagnostyki zawrotów głowy i zaburzeń równowagi oraz specjalistycznej rehabilitacji. Centrum zapewnia osobom z problemami narządu słuchu i równowagi dzienną rehabilitację prowadzoną według indywidualnie dostosowanego programu, umożliwiającego pacjentowi szybki powrót do aktywnego życia.

Bardzo się cieszę że możemy być w Łodzi. Współpraca między nami a łódzkimi specjalistami trwa od wielu lat, możemy wymieniać się doświadczeniami, nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie dzięki konsultacjom z lokalnymi specjalistami. Nasze nowe Centrum to miejsce, gdzie troszczymy się o zdrowie w trzech kluczowych obszarach: słuchu, mowy i równowagi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, dajemy im możliwość korzystania z pomocy w Łodzi, która znajduje się na styku głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Nowy ośrodek to ogromne ułatwienie dla mieszkańców regionu, którzy do tej pory musieli pokonywać dłuższą do Kajetan, aby skorzystać z kompleksowej i profesjonalnej opieki. Teraz, nasi pacjenci, zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli korzystać z nowoczesnych metod diagnostyki i terapii, bliżej swojego miejsca zamieszkania. - podkreśla znaczenie nowej placówki Prof. Piotr H. Skarżyński.