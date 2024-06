Minister Finansów mówi o podniesieniu płacy minimalnej

„Mogę tylko przeprosić za to, że złotówka się umocniła”, „nie ma mowy o radykalnym podniesieniu płacy minimalnej”, „sprawa raportowania handlu przez platformy internetowe powinna już dawno działać” - skomentował sytuacje przedsiębiorców minister finansów Andrzej Domański w piątek podczas spotkania w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Zagrożenia dla biznesu, czyli brak „transformacji energetycznej”

„Martwią mnie nie chwilowe, krótkoterminowe wahania koniunktury, ale perspektywy - te na lata, na dekady. Bez inwestycji, bez transformacji energetycznej, widzę zagrożenie dla rozwoju biznesu. Koszty pracy w Polsce doganiają już Zachód, a koszt energii na Zachodzie jest już czasem niższy niż w Polsce” - powiedział Andrzej Domański.

Minister finansów ocenił, że transformacja polskiej gospodarki w długiej perspektywie zależy od dostępności i cen energii. Jako przykład zależności nowoczesnego biznesu od energii wymienił wymagania coraz popularniejszej sztucznej inteligencji (A.I.).

Dobrze jest robić pranie, kiedy…

„Musimy inwestować w sieć, w magazyny energii, w dynamiczne taryfy. Odnawialne źródła energii są podatne na zmiany pogody, a w dodatku, kiedy pracują w weekendy, kiedy przemysł nie pracuje, energia się marnuje. Dobrze by było robić pranie i zmywanie w weekendy, kiedy przemysł nie działa, a działają za to elektrownie wiatrowe czy słoneczne. Byłoby znacznie taniej. Jednak do czasu wprowadzenia dynamicznych taryf jest to niemożliwe” - powiedział Domański.

Dodał, że jest za budową lokalnych powiązań biznesu z wytwórcami prądu. Żeby lokalny zakład w łatwy sposób mógł współpracować z miejscowym producentem energii i z zachowaniem miksu energetycznego.

Wzrost gospodarczy dzięki konsumpcji

Minister Andrzej Domański zwrócił uwagę, że polski wzrost gospodarczy bazuje obecnie na konsumpcji, co widzą przedsiębiorcy wytwarzający dobra konsumpcyjne.

Obietnice prawa gospodarczego

Obiecał, że rząd będzie eliminował przeszkody, które sprawiają, że polskie realia nie zachęcają do inwestowania nad Wisłą. Inwestorzy w ankietach, jako czynnik zniechęcający do lokowania biznesu w Polsce wskazują niestabilne prawo gospodarcze.

„Inwestycja wymaga czasu, a za parę lat mogą się zmienić przepisy i biznes zostanie postawiony na głowie. To musi się zmienić, a same zmiany w prawie gospodarczym będą z biznesem konsultowane.” - dodał

Podniesienie płacy minimalnej?

Na obawy biznesmenów o rosnące obciążenia zapowiedział, że w dziedzinie płacy minimalnej rząd zrealizuje tylko to, co wynika z ustawy. Nie ma mowy o radykalnym podniesieniu płacy minimalnej. Mamy drugi w Europie wskaźnik płacy minimalnej do średniej krajowej.

„Widzimy dane makroekonomiczne i widzimy, że firmy eksportowe radzą sobie nieco gorzej. Słaba koniunktura w Europie, prawie 9 proc. wzmocnienie złotego w stosunku do Euro od 15 października ub. roku. Mogę tylko przeprosić za to, że złotówka się umocniła, ale mogę też obiecać, że będziemy robić wszystko, żeby biznesowi w Polsce było łatwiej” - powiedział do biznesmenów minister finansów.

Handel w Internecie?

Dodał, że rząd musi uporządkować system finansowy, wprowadzić dyrektywy, które powinny być wprowadzone np. do 2022 roku, a nie zostały wprowadzone przez poprzedni rząd. Np. sprawa raportowania handlu przez platformy internetowe powinna działać już dawno, a rząd PiS tej dyrektywy nie wprowadził, chociaż powinien, bo taka działalność w internecie podmiotów, które nie płacą podatków, to nieuczciwa konkurencja dla legalnego biznesu.

Nadchodzi DAC7: Unia skontroluje, co sprzedajesz w Internecie

