Co oznacza podniesienie płacy minimalnej dla Polski?

Podniesienie płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. do 4 242 zł i od 1 lipca 2024 r. do 4,3 tys. zł zwiększy wpływy sektora finansów publicznych w przyszłym roku o 9 168,2 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Koszty tych zmian po stronie dużych przedsiębiorstw oraz sektora MŚP mają kształtować się na poziomie 30 742,7 mln zł w 2024 r.

Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień.

Podniesienie płacy minimalnej (i minimalnej stawki godzinowej odpowiednio do 27,7 zł od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r. do 28,1 zł ma zwiększyć wpływy do budżetu w ciągu dziesięciu lat o 95 697,1 mln zł.

Największym beneficjentem zmian ma być Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (9 652,7 mln zł w 2024 r. i 100 118,8 mln zł do 2033 r.) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiednio 2 358,3 mln zł w 2024 r. i 24 465,5 mln zł w dziesięć lat).

Jednocześnie - jak wynika z OSR - podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o ok. 1 592,2 mln zł w 2024r. (i o 15 866,3 mln zł w ciągu 10 lat), z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyższe mają być także wydatki jednostek samorządu terytorialnego o 2 012 mln zł w 2024r. i o 20 924,2 mln zł w ciągu dziesięciu lat.

Koszty płacy minimalnej po stronie przedsiębiorców mają kształtować się na poziomie 30 742,7 mln zł w 2024 r. (oraz 319 380,9 mln zł w ciągu dziesięciu lat), w tym po stronie małych i średnich przedsiębiorstw - 23 966,7 mln zł (oraz 248 985,9 mln zł w ciągu dziesięciu lat), a po stronie dużych firm - 6 776 mln zł (oraz 70 395 mln zł do 2033r.).

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia może przyczynić się do wzrostu popytu wewnętrznego. Będzie to miało korzystny wpływ na polską gospodarkę w momencie kiedy cała Europa mierzy się z wielowymiarowymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednak wzrost kosztów pracy może negatywnie wpływać na zyski przedsiębiorstw, co może ograniczać ich zdolność do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy - czytamy w OSR.

Może jednak podnieść koszty pracy na tyle, że niektórzy pracodawcy mogą zdecydować się na ograniczenia zatrudnienia, co może dotknąć przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach, oceniono.

Wskazano też, że wysokie koszty pracy mogą być bodźcem dla przedsiębiorców do inwestowania w automatyzację i innowacyjne rozwiązania, co przyczyni się do wzrostu produktywności.

Odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstw i ich konkurencyjności, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę może mieć wpływ na konkurencyjność firm, w tym konkurencyjność międzynarodową, w branżach pracochłonnych, zatrudniających nisko opłacanych pracowników. W tym przypadku podniesienie wynagrodzenia minimalnego może mieć wpływ na wzrost kosztów i spadek rentowności przedsiębiorstw - podkreślono także.

ISBnews, jb