Pod Giewontem arabski boom

Restauracje wprowadzają dania z kuchni halal i przygotowują menu w języku arabskim. W Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej mówi się o nauce języka arabskiego. Górale chcą w ten sposób odpowiadać na potrzeby nowej grupy turystów – podaje portal businessinsider.com.pl.

Na ulicach w Zakopanem, na szlakach turystycznych, spływach Dunajcem czy w kolejce do kolejki na Kasprowy Wierch można zobaczyć coraz więcej turystów z krajów arabskich. Przyciągają uwagę, szczególnie kobiety, które przyodziane są w hidżab – zauważa portal businessinsider.com.pl.

To zjawisko nie jest nowe, zauważamy je od trzech lat, natomiast co roku turystów z krajów arabskich jest więcej. I spodziewamy się, że ich liczba będzie rosła – mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Turyści przylatują z Arabii Saudyjskiej, Libanu, Kuwejtu.

– Pojawili się w naszym regionie, gdy uruchomiono bezpośrednie loty do Krakowa – zauważa Agata Wojtowicz.

Turyści przylatują najczęściej całymi rodzinami. – Rodzina to zwykle co najmniej dwie-trzy żony i minimum sześcioro dzieci – zauważa prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wybierają różne formy zakwaterowania: zarówno apartamenty, jak i 5-gwiazdkowe hotele.

Pamiętam pierwszy rok, nie byliśmy przygotowani na takiego klienta, a jest to klient o innej kulturze, zachowaniu, innych nawykach higienicznych. Teraz to się zmienia. Turyści nie budzą już takiego zdziwienia jak wcześniej, a i rynek przygotował się do ich obecności – mówi Agata Wojtowicz. Przyznaje, że powstają nawet banery reklamowe skierowane do turystów arabskich.