Tatry hitem dla Arabów! "Przyjadą zimą"

Turyści z krajów arabskich, którzy licznie odwiedzali Zakopane w wakacje, pod Tatry przyjadą także zimą - wynika z informacji PAP z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Linie lotnicze Air Arabia zwiększają częstotliwość lotów z ZEA do Krakowa, a turyści arabscy rezerwują na święta pobyty w stolicy Tatr.

„O ile zwiększony napływ turystów z Półwyspu Arabskiego w okresie wakacji nas nie zaskoczył, to zainteresowanie naszym kierunkiem ze strony arabskich gości na okres zimowy już tak. Jeszcze wczesną wiosną było radykalne zaprzeczenie próby budowania tego segmentu (arabskiego - PAP) turystyki na okres zimowy. Niektórzy wręcz argumentowali, że Arabowie to nie narciarze i nie będą do nas przyjeżdżali zimą, dlatego nie wiązaliśmy z tym planów biznesowych. Teraz jednak arabskie linie lotnicze zrobiły dość dla nas zaskakujący ruch zwiększając siatkę lotów na krakowskie lotnisko” - wskazał w rozmowie z PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Arabskie Święta pod Tatrami

Hotelarze nie spodziewają się jednak „wywrócenia turystycznego stolika” pod Tatrami, bo nie przewidują tylu arabskich turystów zimą, ilu było ich podczas wakacji. W lecie bowiem Arabowie stanowili niespełna 10 proc. wszystkich turystów wypoczywających pod Tatrami. Z informacji PAP wynika, że zimowe rezerwacje z kierunku Półwyspu Arabskiego pod Giewont już ruszyły, a na razie jest ich najwięcej na drugą połowę grudnia, czyli na okres naszych Świąt Bożego Narodzenia.

„Hotelarze donoszą, że mogą to być bardzo eklektyczne święta, bo będą z muzułmanami przy katolickich stołach wigilijnych. Oni są ciekawi, jak takie święta u nas wyglądają, a w szczególności w absolutnie dla nich abstrakcyjnej tradycji, w miejscu, w które postrzegane jest jako ultra tradycyjne, gdzie celebracja świąt jest bardzo bogata i tradycyjna. W związku z tym będzie to efekt turystyki poznawczej, odkrywczej” - zauważył Wagner.

Co wybierają przybysze?

Arabowie w Zakopanem najchętniej wybierają obiekty wyższego standardu, czyli hotele pięciogwiazdkowe lub domki czy wille, które wynajmują w całości. Zdaniem Wagnera może to spowodować wzrost cen, ale tylko w obszarze najwyższego standardu.

„Jeżeli chodzi o obiekty poniżej pięciu gwiazdek, pensjonaty czy pokoje gościnne, to przyjazd arabskich gości w ogóle nie powinien mieć wpływu na ceny. Obiekty, które już opublikowały swoje ceny na sezon zimowy, nie podniosły ich w stosunku do ubiegłego roku. Na pewno za to napływ zimowych gości z Półwyspu Arabskiego wpłynie na rentowność ferii w obiektach turystycznych pod Tatrami” - zauważył przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Dodał, że część arabskich turystów będzie dojeżdżała do Zakopanego z Krakowa, żeby zobaczyć śnieg czy wyjechać kolejką na Kasprowy Wierch.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. NBP ma go już rekordowe 420 ton!

Reklamowali go Wałęsa i Komorowski - teraz ma problemy!

Bańka pęknie? Inwestorom mieszkaniowym zadrżą ręce

»» O niekonwencjonalnych sposobach pozyskiwania i inwestowania w złoto opowiada red. Grzegorz Szafraniec na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

Wagner powiedział PAP, że ruch arabskich linii lotniczych to dla hotelarzy zaskoczenie, ale jak dodał, takie decyzje są dla nich „dobrym barometrem”.

Air Arabia realizuje połączenie pomiędzy stolicą Małopolski a Szardżą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 19 grudnia przewoźnik będzie latał na tej linii pięć razy w tygodniu. Według zapowiedzi, w przyszłoroczne wakacje Air Arabia będzie wykonywała 16 lotów w tygodniu na linii Kraków - Szardża.

PAP/ as/