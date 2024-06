Biden i Macron dogadani ws. zajętych rosyjskich aktywów

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden doszedł do porozumienia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w sprawie sposobu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

Pytany przez dziennikarzy, czy rozmawiał w sobotę z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim w Paryżu o wykorzystaniu rosyjskich aktywów na rzecz pomocy Ukrainie i czy doszedł z nim do porozumienia, Joe Biden dwukrotnie odpowiedział twierdząco, lecz nie podał szczegółów. Wiadomo natomiast, że sprawa ma być głównym tematem obrad przyszłotygodniowego szczytu G7 we włoskiej Apulii.

Obligacje warte 50 mld dol.

Przed wizytą we Francji rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, John Kirby, zapowiedział, że Biden będzie naciskał na Francję i inne kraje G7, by podjąć decyzję w sprawie amerykańskiej propozycji wyemitowania specjalnych obligacji zabezpieczonych przyszłymi zyskami generowanymi przez zamrożone rosyjskie aktywa. Miałoby to już teraz dać Ukrainie około 50 mld dol.

W niedzielę 9 czerwca Biden zakończył czterodniowy pobyt we Francji wizytą na cmentarzu wojennym w Aisne-Marne, gdzie spoczywają amerykańscy żołnierze walczący w I wojnie światowej w bitwie o las Belleau. Prezydent powiedział, że po upamiętnieniu amerykańskich żołnierzy, biorących udział w walkach w Normandii podczas II wojny światowej, nie mógł pominąć także tego miejsca, ponieważ „jest to ta sama historia: Ameryka przybyła, by zatrzymać Niemców”.

Ameryka przybywa zawsze, gdy jest potrzebna

„Ameryka przybywa kiedykolwiek jest potrzebna, tak jak nasi sojusznicy robią to dla nas” – dodał Biden. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy odwiedził cmentarz, by uwypuklić kontrast z Donaldem Trumpem, który podczas swojej wizyty we Francji zrezygnował z wizyty na słynnej nekropolii.

