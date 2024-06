Mentzen: mam nadzieję, że uda się zmienić kurs UE

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen ocenił podczas wieczoru wyborczego, że sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego to największy sukces w historii jego ugrupowania. Mam wielką nadzieję, że dzięki naszym europosłom uda się zmienić kurs, który obierała przez lata Unia Europejska.

Komentując sondażowe wyniki wyborów, szef Konfederacji, Sławomir Mentzen, wyraził wdzięczność wobec wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu wyborczego. „Wynik, który właśnie zobaczyliśmy, to dopiero exit poll, więc jeszcze wiadomo, że może się zmienić, ale nie oszukujmy się, to jest największy sukces w historii naszego środowiska. Nawet jak trochę nam spadnie, wciąż będzie to największy sukces w historii Konfederacji” – podkreślił Mentzen.

Chcemy reprezentować interesy Polski i Polaków w UE

Dodał, że dziękuje przede wszystkim wyborcom. „To wy nam zaufaliście, to wy poszliście do lokalu wyborczego po to, żeby zagłosować na naszych kandydatów. To wy uwierzyliście, że oddany na nich głos przyczyni się do tego, że wasze interesy będą jak najlepiej reprezentowane w Unii Europejskiej” – powiedział Sławomir Mentrzen.

„Bardzo dziękuję też kandydatom. Nasi kandydaci włożyli w tę kampanię bardzo dużo ciężkiej pracy. Niezależnie od tego, kto z was zostanie europosłem, a komu się to nie uda, w pierwszej kolejności dziękuję tym, którzy najciężej pracowali” – powiedział jeden z liderów Konfederacji.

Złowroga ideologia z Brukseli

Według Mentzena, Europejczycy doskonale widzą, że Europa zmaga się z coraz większymi problemami. „Mam wielką nadzieję, że również dzięki naszym europosłom uda się wreszcie zmienić kurs UE. Po wynikach spływających z innych krajów widzimy, że Europa powoli się budzi, że Europejczycy wreszcie zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę dzieje się w Brukseli, jaka ideologia owładnęła tym miastem i jak rzuca ona cień na cały kontynent” – stwierdził Menzen.

Według sondażu Ipsos, w wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 21 mandatów, PiS – 19, Konfederacja – 6, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 4, a Lewica – 3.

Źródło: PAP

Oprac. GS