Kto poprze Nawrockiego? "Przekonamy wszystkich"

Będziemy przekonywali wszystkich wyborców, i Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga - powiedział we wtorek poseł PiS Andrzej Śliwka, pytany o rozmowy dotyczące poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, zmierzą się kandydat KO Rafał Trzaskowski oraz kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Śliwka, który zasiada w sztabie wyborczym Nawrockiego został zapytany w RMF24 czy Sławomir Mentzen z Konfederacji poprze kandydata związanego z PiS. „Głęboko w to wierzę, mamy taką nadzieję” - odparł.

Jak zaznaczy, sztabowi zależy na każdym poparciu, w tym Mentzena, ale przede wszystkim na tym, by wyborcy kandydata Konfederacji zagłosowali za Nawrockim.

„Czekamy na konferencję prasową pana Mentzena” - dodał, nawiązując do planowanej na godz. 12 konferencji, na której Mentzen ma poinformować, kogo poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Śliwka zwracał jednocześnie uwagę, że PiS i Konfederacja mają wiele zbieżnych poglądów i „bardzo podobnie patrzymy na to, jak ten rząd źle rządzi”.

Według Śliwki Nawrocki ma osobiste relacje z Mentzenem. „Wiem, że panowie się lubią; wiem, że panowie się znają” - powiedział poseł PiS.

Śliwka został też zapytany, czy sztab będzie rozmawiał z Grzegorzem Braunem ws. poparcia Nawrockiego. „Będziemy przekonywali wszystkich wyborców, i Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga” - zapowiedział polityk PiS.

„Wyborcy to nie jest puchar przechodni, to nie jest worek z ziemniakami, że można przerzucić te głosy” - dodał, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi Zandberga i Mentzena.

„Będziemy się zwracali, przekonywali, prosili, bo wizja Karola Nawrockiego jest tą wizją, która przysłuży się Polsce” - przekonywał Śliwka.

Według oficjalnych danych PKW kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. Oznacza to, że Trzaskowski oraz Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w II turze wyborów. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - uzyskał 14,81 proc. głosów. Za nim znalazł się wykluczony z Konfederacji Grzegorz Braun z wynikiem 6,34 proc. Na następnych miejscach uplasowali się: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia z wynikiem 4,99 proc., kandydat Razem Adrian Zandberg - 4,86 proc., kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat - 4,23 proc.

PAP/