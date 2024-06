Warunki Putina. Kiedy Rosja wstrzyma ogień

Jeśli ukraińskie wojska wycofają się z anektowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy, a Kijów zobowiąże się nie wstępować do NATO, wtedy armia rosyjska wstrzyma ogień - takie oświadczenie złożył Władimir Putin na spotkaniu z kierownictwem MSZ w Moskwie.

Prezydent Rosji ponownie obarczył Zachód winą za wojnę przeciwko Ukrainie. Powiedział, że rosyjskie wojska w 2022 roku stały pod Kijowem, ale „nie było decyzji o szturmowaniu miasta”. W ten sposób Rosjanie rzekomo chcieli „skłonić Ukrainę do negocjacji”.

Ukraina ma być neutralna

Putin oświadczył, że Rosja będzie gotowa do rozpoczęcia negocjacji, gdy ukraińskie wojska zostaną całkowicie wycofane z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodu chersońskiego i zaporoskiego. Są to regiony Ukrainy, których aneksję Rosja ogłosiła po rozpoczęciu pełnowymiarowej napaści na ten kraj.

Moskwa wstrzyma ogień i będzie gotowa do rozmów, gdy Kijów zacznie wycofywać wojska i zobowiąże się do niewstępowania do NATO - powiedział Putin. Jako warunek konieczny przedstawił „neutralny, pozablokowy, nieatomowy status Ukrainy”.

Sankcje mają zostać zniesione

Wśród warunków przedstawił też zniesienie wszystkich sankcji zachodnich na Rosję i zatwierdzenie statusu Krymu i innych anektowanych części Ukrainy jako terytorium rosyjskiego w międzynarodowych umowach.

Putin oskarżył Zachód o to, że jego „egoizm” doprowadził do obecnej „niezwykle niebezpiecznej sytuacji”. Oświadczył, że „zachodni model” bezpieczeństwa globalnego upadł i obarczył za to winą USA - pisze Reuters.

Opowiedział się też za stworzeniem „nowego systemu bezpieczeństwa” w Eurazji, do którego - jak zaznaczył - mogą też dołączać kraje NATO.

Kradzież rosyjskich aktywów będzie ukarana

Zagroził, że „kradzież” rosyjskich aktywów na Zachodzie nie pozostanie bez odpowiedzi. Dzień wcześniej przywódcy państw G7 osiągnęli porozumienie w sprawie wypłaty 50 mld dolarów Ukrainie z tytułu wykorzystania zysków z zamrożonych w UE i krajach G7 rosyjskich aktywów.

Putin oskarżył również Zachód o osłabienie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego oraz spowolnienie rozwoju tzw. globalnego Południa.

PAP/bz

