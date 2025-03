Trzaskowski, Nawrocki, Mentzen. Oto, kogo dziś wybraliby Polacy

Polacy zdecydowanie popierają prawicę. Mimo że kandydat Rafał Trzaskowski uzyskałby 33,2% głosów, Karol Nawrocki, popierany przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, otrzymałby 25,3%, a kandydat Konfederacji, Sławomir Mentzen, 18%. Jednak im bliżej wyborów, tym lepsze wyniki osiągają kandydaci radykalnej prawicy – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Deklaracje

Według sondażu oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 33,2 proc. badanych (spadek o 2,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed dwóch tygodni).

Na kandydata Karola Nawrockiego zagłosowałoby 25,3 proc. badanych (spadek o 1,8 pkt. proc.).

Z kolei na Sławomira Mentzena głos oddałoby 18 proc. ankietowanych (spadek o 1,4 pkt. proc).

Kandydat Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) Szymon Hołownia mógłby liczyć według sondażu na 5 proc. poparcie (wzrost o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z początku marca).

Daleko poza podium

Na kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat, zagłosowałoby 4,4 proc. badanych. W sondażu zauważano, że Biejat zanotowała największy wzrost poparcia - 2,3 pkt. proc.

Pozostali ujęci w sondażu kandydaci uzyskaliby według sondażu: europoseł Grzegorz Braun z 2,3 proc. poparcia (wzrost o 1,2 pkt. proc.), kandydat partii Razem Adrian Zandberg z 1,5 proc. poparcia (spadek o 1,6 pkt. proc.) i poseł Marek Jakubiak z 0,6 proc. poparcia (spadek o 0,3 pkt. proc.).

Tyle osób się zastanawia

Odpowiedzi - „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 8,8 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

Sondaż

Z sondażu wynika również, że gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, to „zdecydowanie” wzięłoby w nich udział 43,8 proc. respondentów (spadek o 5,6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). O 7,2 pkt. proc. wzrósł za to odsetek osób, które „raczej” planują udać się do lokali wyborczych - wyniósł 16,6 proc. ankietowanych.

„Zdecydowanie”, udziału w wyborach nie weźmie 26,6 proc. badanych (spadek o 1,4 pkt. proc.)., a „raczej nie” - 12,5 pkt. proc.

0,5 proc. badanych odpowiedziało - „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 21-23 marca 2025 r. mieszaną metodą CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej)/CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

pap, jb

