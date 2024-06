35-godzinny tydzień pracy. W tym urzędzie, w Polsce

Od 1 lipca urzędnicy miejscy w Lesznie będą pracować 35 zamiast 40 godzin tygodniowo przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego - informuje w poniedziałek Serwis Samorządowy PAP. Wierzę, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy – mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

Jak poinformowało biuro prezydenta, Grzegorz Rusiecki podjął decyzję o zmniejszeniu normy czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna z 8 do 7 godzin, przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego.

To pilotażowe działanie. Najbliższe miesiące pokażą, czy takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie na wydajność i efektywność pracy w urzędzie, np. czy liczba obsługiwanych klientów lub wydanych decyzji nie ulegnie zmniejszeniu itp. Będę to monitorować i analizować na podstawie sprawozdań, jakie przygotowywać będą naczelnicy i kierownicy – powiedział prezydent Rusiecki, cytowany w komunikacie, który przytacza samorzad.pap.pl.

Kiedy zmiany w Kodeksie Pracy?

Przypomniał też, że obecnie w Sejmie trwa proces legislacyjny dotyczący zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zmniejszenia tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin.

Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i wkrótce sami przekonamy się, czy są one zasadne. Cieszę się, że to właśnie Urząd Miasta Leszna będzie pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy i mocno wierzę w to, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy – powiedział Rusiecki.

Nowe godziny pracy w Urzędzie

Wprowadzenie skróconego czasu pracy dla urzędników zbiega się z wydłużeniem w poniedziałki godzin pracy magistratu, by mieszkańcy również po południu mogli załatwić swoje sprawy.

Jak podano w komunikacie, w lipcu i sierpniu, leszczyński urząd miejski będzie czynny w poniedziałki od godziny 7 do 18, a w pozostałe dni od godziny 7 do 14. Od września natomiast, urzędnicy pracować będą w poniedziałki od godziny 8 do 18, a w pozostałe dni – od 8 do 15.

Centrum Informacji Turystycznej przez cały rok będzie obsługiwać klientów w następujących godzinach: w poniedziałki od godz. 8 do 18, od wtorku do piątku o godz. 8 do 17, w soboty od godz. 8 do 15.

pap, jb