Podaj dziecku masło orzechowe. Uniknie później alergii

Naukowcy z Wielkiej Brytanii dokonali szokującego odkrycia wskazującego, iż wczesna ekspozycja na masło orzechowe w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii na orzeszki ziemne w późniejszych latach życia.

Trzeba działać szybko

Jak wynika z treści badania opublikowanego w czasopiśmie NEJM Evidence – wczesne, około 4-miesięczne podanie dzieciom masła orzechowego czy też orzechów ziemnych w całości daje bardziej obiecujące efekty w kontekście późniejszego rozwinięcia alergii na orzechy, w porównaniu z ich unikaniem. Zdaniem naukowców, jeśli dziecko będzie je regularnie spożywało do około 5. roku życia ryzyko występowania alergii na orzeszki zmniejszy się o 71 %.

To o tyle istotne, iż alergia na orzechy rozwija się bardzo wcześnie, przeważnie między 6, a 12 miesiącem życia, więc aby jej zapobiec trzeba działać, zanim się jeszcze rozwinie.

To zjawisko biologiczne opiera się na zasadzie immunologicznej zwanej indukcją tolerancji doustnej. Od wielu dziesięcioleci wiemy, że u młodych myszy i innych zwierząt doświadczalnych karmionych pokarmami takimi jak jaja, mleko czy orzeszki ziemne nie może później rozwinąć się alergia – komentuje autor badania, alergolog dziecięcy prof. Gideon Lack z King’s College w Londynie.

Warto jednak nadmienić, iż obecnie panujące zalecenia wskazują na możliwie najdalsze odsuwanie w czasie wystawiania dzieci na alergenne właściwości orzechów ziemnych, z racji ich wrażliwego przewodu pokarmowego oraz nie w pełni rozwiniętego układu odpornościowego.

Obecnie nie ma dowodów wskazujących na zasadność opóźniania prowadzenia do diety dziecka niewielkich ilości produktów o wyższym potencjale alergizującym: białka mleka krowiego, orzeszków ziemnych, jaj, soi, owoców morza. Co więcej, tak jak w tym przypadku, tak również w przypadku np. Jaj istnieją dowody, że wczesne wprowadzanie tych produktów zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii w wieku późniejszym – potwierdza dr Michał Brzeziński z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wedle słów specjalisty jest to dobra wiadomość, ponieważ może ona zwiększysz poczucie bezpieczeństwa rodziców oraz zapobiec ewentualnym niedoborom pokarmowym dzieci w wieku niemowlęcym.

Źródła: Du Toit, George et al. “Follow-up to Adolescence after Early Peanut Introduction for Allergy Prevention.” NEJM evidence vol. 3,6 (2024)

Filip Siódmiak