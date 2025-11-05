A jednak! Przerwy w obniżkach stóp RPP nie zrobiła

W dniach 4-5 listopada 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r., czyli od jutra poziom stóp NBP kształtuje się następująco:

• stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Analityk Portu: dezinflacja postępuje

„Decyzja jest odpowiedzią na postępujący proces dezinflacji w Polsce i w pełni zgodna z oczekiwaniami rynku. Inflacja bazowa pozostaje w wyraźnym trendzie spadkowym, presja płacowa słabnie, a relatywnie mocny złoty i niższe ceny ropy dodatkowo wspierają proces dezinflacyjny. Inflacja może jeszcze lekko spaść w najbliższych kwartałach, dlatego kolejna obniżka stóp na początku 2026 roku wydaje się prawdopodobna - ocenia w komentarzu do decyzji RPP Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W dłuższym horyzoncie ryzykiem dla dalszego luzowania pozostaje jednak ekspansywna polityka fiskalna, która może skłonić RPP do większej ostrożności. Utrzymujące się optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego mogą dodatkowo podtrzymywać presję inflacyjną i ograniczać przestrzeń do obniżek stóp w 2026 roku. Na ten moment widać jednak, że wewnętrzna presja cenowa wyraźnie słabnie. Dotychczasowe obniżki stóp procentowych zaczynają przynosić efekty, przynosząc ulgę kredytobiorcom i zwiększając możliwości zaciągania kredytów przez Polaków, co widać po rosnącym zainteresowaniu kredytami hipotecznymi” – wskazuje analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Analitycy Banku Pekao: to żadne zaskoczenie

I mamy to - RPP właśnie obcięła stopy procentowe o 25pb; referencyjna to obecnie 4,25%. To żadne zaskoczenie po ostatniej niespodziance w dół na inflacji bazowej. Mocny argument pewnie stanowiła też najnowsza projekcja inflacyjna - piszą eksperci z Banku Pekao.

Analitycy ING: inflacja już w tym roku może dotknąć celu NBP

RPP obniżyła stopy o 25pb, do 4,25%. To kolejna z serii obniżek stóp, które ułożyły się już w cykl luzowania, z nieprzerwanymi cięciami od lipca aż do listopada, łącznie o 150pb. - zauważają analitycy ING Banku Śląskiego.

Obraz inflacyjny okazał się bardziej optymistyczny niż wskazywała komunikacja RPP, a inflacja zbiega do celu w tempie jakie zakładaliśmy. Nie zrealizowało się teoretyczne ryzyko skoku cen energii w 4kw25, które zakładał NBP, ale nie reszta świata patrząca na niskie ceny hurtowe prądu. Również inne czynniki ryzyka nie przeszkodziły w spadku inflacji, tj. powrócił trend hamowania tempa płac, po ich przejściowym przyspieszeniu w wyborczym 2kw25. Wysoki deficyt budżetowy, które oczywiście jest przedmiotem słusznej krytyki z wielu powodów, nie przeszkodził w spadku inflacji. Podobnie jak struktura PKB, oparta na konsumpcji, ponieważ gospodarka rozwija się blisko potencjału, a dodatkowo mamy silny import niskiej inflacji m.in. z Chin - analizują ekonomiści ING.

Inflacja już w tym roku może dotknąć celu NBP i utrzymywać się na tym poziomie w 2026 roku.

