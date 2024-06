Kursy walut w piątek 21 czerwca

Polska waluta w piątek po południu traciła do euro, które kosztowało prawie 4,33 zł, oraz do dolara wycenianego na prawie 4,05 zł, a zyskiwała do franka szwajcarskiego, za którego płacono niemal 4,53 zł.

Złoty w piątek ok. godz. 18.15 tracił do euro 0,10 proc., za europejską walutę płacono prawie 4,33 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara spadał o 0,18 proc., do niemal 4,05 zł. Wobec franka szwajcarskiego, który był wyceniany na prawie 4,53 zł złoty umocnił się 0 0,09 proc.

Polska waluta w piątek rano umacniała się wobec euro o 0,01 proc., za euro płacono prawie 4,33 zł. W stosunku do dolara kurs złotego rósł o 0,14 proc., do prawie 4,04 zł. Wobec franka szwajcarskiego, który był wyceniany na 4,53 zł złoty umacniał się 0,10 proc.

pap, jb