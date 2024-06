mBank zwróci klientom pieniądze

mBank zadeklarował, że do końca czerwca zwróci swoim klientom wszystkie opłaty, pobrane przy okazji wypłat gotówki z sieci bankomatów Euronet w czasie wtorkowego protestu Euronetu - wynika z informacji na stronie banku.

Jak przypomniał mBank, we wtorek Euronet na jeden dzień obniżył limit jednorazowej wypłaty gotówki do 200 zł klientom wszystkich banków w Polsce. Jak napisał mBank, dla wielu klientów banku sytuacja ta spowodowała dodatkowe koszty, dlatego bank odda swoim klientom wszystkie pobrane tego dnia opłaty za wypłaty gotówki w urządzeniach Euronetu. Zwrot będzie automatyczny i zostanie zaksięgowany na rachunkach najpóźniej do końca czerwca - podkreślił mBank.

We wtorek w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Była to akcja sieci, mająca zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów w Polsce. Według Euronetu, VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce, a stawka za wypłatę gotówki od 14 lat praktycznie nie zmieniła się.

mBank

Według informacji mBanku, jest on 5. bankiem w Polsce pod względem wielkości aktywów, ma 5,7 mln klientów bankowości detalicznej, 35 tys. klientów bankowości korporacyjnej oraz 8,4 tys. pracowników. Głównym akcjonariuszem jest Commerzbank.

pap, jb