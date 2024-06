Były prezes giełdy: ogromne zaskoczenie!

Czerwiec był zawsze gorącym okresem dla spółek giełdowych, gdyż właśnie w tym czasie odbywają się walne zgromadzenia akcjonariuszy. W tym roku temperatura jeszcze bardziej wzrosła z powodu pojawiających się jak grzyby po deszczu wniosków o nieudzielanie absolutorium członkom odwołanych zarządów.

Dotyczy to głównie tych spółek, w których decydujący głos należy do przedstawicieli Skarbu Państwa. Są to z reguły duże firmy, o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i dla rynków, na których funkcjonują.

Nagły wniosek o nieudzielenie absolutorium

Taką spółką jest GPW SA, której walne odbyło dzisiaj, lecz na wniosek Skarbu Państwa – jak informuje PAP - zostało przerwane do 11 lipca. Akcjonariusze GPW nie głosowali więc m.in. punktu dotyczącego absolutorium dla byłego prezesa Marka Dietla i członków zarządu za 2023 rok. Rada Giełdy zarekomendowała w środę późnym wieczorem (rozpoczęcie WZA GPW zaplanowano na godz. 11:00 w czwartek), by udziałowcy nie udzielili absolutorium Markowi Dietlowi, a także członkowi zarządu, odpowiadającemu za finanse GPW SA, Adamowi Młodkowskiemu, który został odwołany w środę, o 21:55 (nb. zdymisjonowanie CFO tuż przed WZA zatwierdzającym sprawozdania finansowe jest dość dziwną decyzją). Rada Giełdy rekomenduje natomiast udzielenie absolutorium dwóm pozostałym członkom zarządu GPW: Izabeli Olszewskiej i Moniki Gorgoń.

Dietl: przerwa na solidny namysł

Poprosiliśmy Marka Dietla o skomentowanie tej sytuacji. Od byłego szefa GPW otrzymaliśmy takie wyjaśnienie:

„Chciałbym podziękować akcjonariuszom, a szczególnie przedstawicielom Skarbu Państwa, za przerwanie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ta przerwa pozwoli na solidny namysł nad skwitowaniem Rady i Zarządu Giełdy za 2023 rok. Był to rok wielu sukcesów. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe z rekordowymi przychodami i czwartym najwyższym zyskiem w historii” – poinformował nas Marek Dietl.

„Uchwała Rady Giełdy rekomendującą Walnemu nie udzielanie absolutorium została opublikowana po 22:00 w przeddzień posiedzenia. Dla mnie i dla uczestników rynku było to ogromne zaskoczenie. Decyzja o skwitowaniu ma doniosłe znaczenie. GPW organizuje obrót giełdowy, którego fundamentem jest zaufanie. Na podstawie tych samych analiz Rada zdecydowała się na pozytywne zarekomendowanie udzielenie absolutorium wszystkim byłym członkom Rady i połowie Zarządu. W przypadku dwóch członków Zarządu rekomendacja jest negatywna, ale nie podano powodów tego rozróżnienia. Bez twardych i konkretnych zarzutów mnożą się pytania co stoi za taką różnicą w ocenach” – zastanawia się Marek Dietl.

Wątpliwości do wyjaśnienia

Dodaje, że trudno jest też zrozumieć tak nagłą zmianę rekomendacji. Marek Dietl zapewnia, że Rada nigdy nie omawiała z nim wyników audytów za 2023 rok dotyczących sposobu prowadzenia i nadzoru nad projektami realizowanymi przez Spółkę oraz prowadzenie innych spraw Spółki, sposobu wykonywania obowiązków korporacyjnych przewidzianych w przepisach prawa i ich komunikacji.

„Mam nadzieję, że najbliższe dwa tygodnie upłyną pod znakiem merytorycznej dyskusji między Radą a (byłymi) członkami Zarządu. Jestem przekonany, że wczorajsze wątpliwości Rady wyjaśnimy i wszyscy członkowie organów zostaną pozytywnie skwitowani ze swojej działalności w 2023 roku. Tak jak to zawsze do tej pory w GPW bywało. Uzyskanie skwitowania jest o tyle istotne, że jestem w procesie rekrutacji w zagranicznej instytucji finansowej. Zasiadanie w niej wymaga uzyskania zgody lokalnego nadzorcy rynku finansowego. Brak absolutorium przekreśli moje plany zawodowe” – podsumowuje Marek Dietl.

»» Były prezes GPW o kondycji spółki czytaj tutaj:

Prezes GPW: Rok 2024 również zapowiada się bardzo dobrze

Miotła Tuska. Jest nowy prezes GPW

W 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej GPW w 2023 r.: wyniosły 444,9 mln zł (zwiększyły się 14,3 proc. w relacji rok do roku), a zysk netto osiągną poziom 156 mln zł i był wyższy o 7,6 proc. w porównaniu z 2022. Marek Dietl został odwołany 5 lutego 2024 r.

Stanisław Koczot